Über 20 Jahre Single: War Val Kilmer vor seinem Tod einsam?

Hollywood-Legende Val Kilmer (✝65), bekannt aus Filmen wie "Top Gun" und "Batman Forever", ist im Alter von 65 Jahren nach jahrelangen gesundheitlichen Problemen verstorben. Bestätigt wurde die traurige Nachricht von seiner Tochter Mercedes Kilmer. In seiner 2020 erschienenen Autobiografie "I'm Your Huckleberry" gab der Schauspieler einen seltenen und bewegenden Einblick in sein Privatleben. Dabei sprach er offen über ein Thema, das ihn in seinen letzten Lebensjahren stark beschäftigte: die Einsamkeit. "Ich hatte seit 20 Jahren keine Freundin. Die Wahrheit ist, dass ich jeden Tag ein wenig einsam bin", schrieb er.

In jüngeren Jahren war Val für seine stürmischen Romanzen und sein aufregendes Liebesleben bekannt. So war er in den 90er-Jahren mit Stars wie Cindy Crawford (59) und Daryl Hannah (64) liiert. Letztere bezeichnete er in seiner Biografie als "die schmerzhafteste Liebe meines Lebens". Nach der Trennung der beiden habe er ein halbes Jahr lang jeden Tag geweint. Seine einzige Ehe führte er mit Schauspielerin Joanne Whalley, mit der er zwei Kinder – Mercedes und Jack – bekam. Die Ehe hielt von 1988 bis 1996 und scheiterte Berichten zufolge aufgrund von Differenzen und Gerüchten um Vals angebliche Affären.

Nach dem Bekanntwerden seines Todes zollten zahlreiche Hollywoodstars ihrem Kollegen Tribut. "Mach's gut Kumpel. Ich werde dich vermissen. Du warst ein kluger, herausfordernder, mutiger, äußerst kreativer Knallkopf. Davon gibt es nicht viele. Ich hoffe, ich sehe dich dort oben im Himmel, wenn ich irgendwann dort ankomme. Bis dahin: wunderbare Erinnerungen und schöne Gedanken", schwärmte beispielsweise Josh Brolin (57) auf X.

Getty Images Val Kilmer, Schauspieler

