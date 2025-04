Val Kilmers rührender Abschied von der Leinwand mit KI-Hilfe

Hollywood-Star Val Kilmer (✝65) hat im Laufe seines Lebens viele Herausforderungen gemeistert, doch die Diagnose Kehlkopfkrebs im Jahr 2014 veränderte sein Leben für immer. Nachdem er Blut gehustet hatte, musste er sich einer Notoperation unterziehen, bei der ihm eine Tracheotomie gesetzt wurde. Seine Krebsbehandlung, die Chemotherapie und Bestrahlungen umfasste, hinterließ bleibende Spuren: Er verlor seine natürliche Stimme und war seitdem auf ein elektronisches Sprachgerät angewiesen, um zu kommunizieren. Zuletzt war der gefragte Hollywood-Star der 1990er durch seinen emotionalen Auftritt in "Top Gun: Maverick" 2022 noch einmal ins Rampenlicht zurückgekehrt und rührte damit zahlreiche Fans.

Mithilfe einer Firma, die KI-Technologie nutzt, konnte seine Stimme für den besagten Film digital rekonstruiert werden. Die rührende Szene, in der er als Admiral Iceman zurückkehrte und auf Tom Cruise (62) als Maverick traf, bewegte Millionen. Regisseur Joseph Kosinski verriet laut Daily Mail, dass zwischen den Co-Stars bei den Dreharbeiten sogar Tränen flossen: "Es war ein echter Moment zwischen zwei alten Freunden." Val selbst schwärmte ebenfalls von der rührenden Begegnung am Set: "Tom und ich kommen sehr gut miteinander aus. Wir haben zwischen den Aufnahmen gekichert wie kleine Kinder in der Schule."

Die historische Zusammenarbeit "Top Gun: Maverick" war offensichtlich nicht nur für Val etwas ganz Besonderes, sondern auch für seinen Freund und Kollegen Tom. In einem Interview bei "Jimmy Kimmel Live!" enthüllte der Ex von Nicole Kidman (57): "Ich war so gerührt. Wir kennen uns seit Jahrzehnten, und es war großartig zu sehen, wie einfach er wieder in diese Rolle schlüpfte." Tom betonte in diesem Kontext auch, was für ein "unglaublicher Mensch" und Schauspieler sein geschätzter Co-Star sei.

Anzeige Anzeige

Val Kilmer und Tom Cruise in "Top Gun"

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Cruise, Juni 2022

Anzeige Anzeige