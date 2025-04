Kritik wegen Umzug: Kim Virginia kontert fiesen Kommentaren

Kim Virginia Hartung (29) und ihr Partner Nikola Glumac (29) wollen ein neues Kapitel in ihrer Beziehung starten: Sie werden zusammenziehen. Im Netz hagelt es dafür jedoch Kritik, und ein paar Nutzer auf Instagram beschweren sich, warum sich die Realitystars überhaupt über einen Umzug freuen – das sei ja nichts Besonderes. Kim teilt dazu in ihrer Story direkt ihre Meinung. "Gibt es jetzt schon ein Handbuch, worüber man sich freuen darf? Das ist komplett an mir vorbeigezogen", kontert sie und betont: "Selbst wenn ich mit Nikola in einen Schuhkarton ziehen will und mir einen Ast darüber abfreue, dann lasst mich mich doch darüber freuen, lasst mich vor Freude sprießen!"

Um ihren Standpunkt zu verdeutlichen, stellt die Promis unter Palmen-Bekanntheit einen anschaulichen Vergleich auf und erklärt: "Hätte ich damals in der Schule eine Eins geschrieben – was nie passiert ist – aber 'hätte', dann ist mir bewusst, dass schon 500.000 andere vor mir eine Eins in Mathe geschrieben haben. Aber ich freue mich trotzdem über die Eins!" Obendrein gibt es noch ein Zitat vom Tokio Hotel-Frontmann, mit dem die Medienpersönlichkeit ihren Hatern den Garaus machen möchte: "Was ist das Problem? Wie Bill Kaulitz (35) gesagt hat: 'Es gibt nichts Anstrengenderes, als sich für sein Lebenskonzept zu schämen oder zu erklären.'"

Dass Kim häufig Kritik einstecken muss – vor allem, was ihre Beziehung mit Nikola betrifft – ist für die Dschungelcamp-Teilnehmerin nichts Neues. Aktuell erwarten sie und ihr Partner laut eigenen Angaben erstmals Nachwuchs, doch viele ihrer Reality-TV-Kollegen kaufen dem Paar diese News nicht ab. In den sozialen Medien wetterte beispielsweise Nikolas Ex Gloria Glumac (32): "Geschmacklos, niveaulos, dreist, bodenlos und niederschmetternd für alle Frauen, die nicht schwanger werden können." Sie bezeichnete Kims Schwangerschaft als PR-Gag.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Realitystars

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

