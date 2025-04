Noch immer schwanger: Katharina Eisenblut kann nicht mehr

Die Schwangerschaft von Katharina Eisenblut (30) neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Wie die Sängerin jetzt in ihrer Instagram-Story preisgibt, zählt sie momentan auch schon die Minuten, bis ihr gemeinsamer Nachwuchs mit Partner Dominic Höppner endlich auf der Welt ist. "Ich sage es euch, ich bin momentan so fertig, dass ich auch so weit bin, zu sagen: 'Okay, egal was jetzt kommt, ich bin bereit für diese Geburt'", gesteht sie und fügt hinzu: "Wenn wir es noch eine Woche schaffen, wäre es gut, vor allem fürs Baby. Ich persönlich habe aber das Gefühl, dass ich nicht mehr lange kann. Da muss ich auch ganz ehrlich sein, mir tut alles weh, [...]."

Die 30-Jährige sei generell "sehr sensibel", was ihren Körper betrifft, daher macht es ihr sehr zu schaffen, dauerhaft Schmerzen zu haben. Sie freue sich riesig auf ihr Baby. Sie und Dominic seien sehr aufgeregt, aber Katharina habe momentan jede Nacht so starke Wehen, dass sie "immer wieder darüber nachdenke", sich ins Krankenhaus zu begeben. "Es ist noch nicht zur Geburt gekommen und ich sage es euch, ich bin jetzt bereit", erklärt die DSDS-Bekanntheit. "Ich will, dass es jetzt anfängt und ich weiß, dass es auch nicht mehr so lange geht. Ich bin auch froh, wenn es vorbei ist, die Schwangerschaft. Es war eine harte Zeit. Ich bewundere jede Frau da draußen, die das vor allem auch besser gemeistert hat als ich."

Die Schwangerschaft machte der Influencerin bereits in den vergangenen Wochen stark zu schaffen. Erst vor rund drei Wochen musste sie in die Klinik, nachdem sie zwei Tage unter starken Kopfschmerzen und Übelkeit gelitten hatte. Während eines Arztbesuchs bekam sie dann schlechte Nachrichten. "Meine Werte sind leider richtig schlecht. Ich muss jetzt sofort ins Krankenhaus. Meine Welt bricht echt langsam zusammen hier", schrieb sie auf ihrem Social-Media-Account. Am nächsten Tag durfte die Musikerin aber aufatmen: Ihrem Baby ging es gut, und die auffälligen Werte standen im Zusammenhang mit ihrem bereits diagnostizierten Schwangerschaftsdiabetes.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Reality-TV-Bekanntheit, und Dominic Höppner, Influencer

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, März 2025

