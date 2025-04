Schönheits-OPs: Katie Price könnte wegen Facelift erblinden

Katie Price (46) bekommt einfach nicht genug von Schönheitsoperationen. Die mehrfachen Facelifts des Reality-TV-Stars könnten nun aber ernsthafte Folgen haben: Wie Arzt Ed Robinson gegenüber Closer erklärt, besteht bei einem weiteren Eingriff das Risiko, dass sie ihr Augenlicht verliert. "Bei chirurgischen Eingriffen wie einem Facelifting besteht die Gefahr von Narbenbildung, Nervenschäden, Entzündungen, Blutungen und Hämatomen. Nervenschäden und Narbenbildung können nach einem Facelifting zu hängenden Augenlidern führen", betont er und ergänzt: "Nervenschäden in der Nähe der Augen können auch zu verschwommenem Sehen und in einigen Fällen sogar zur Erblindung führen."

Laut einem Insider soll sich die 46-Jährige bereits mit den Konsequenzen ihrer vergangenen Operation auseinandersetzen: Erst im vergangenen Jahr unterzog sie sich ihrem sechsten Facelift. "Katies Gesicht bereitet ihr im Moment Kummer. Diesmal ist es zu fest gezogen worden. Das Ergebnis ist ein hängendes Auge und ein bisschen Schielen", offenbart ein Insider gegenüber dem Magazin und fügt hinzu: "An ihrem Gesicht wurde bereits so oft etwas gemacht, dass ihre Angehörigen befürchten, dass sie dauerhafte Nervenschäden davon tragen könnte."

Es sind allerdings nicht nur ihre unzähligen Eingriffe und die damit verbundenen Risiken, die für Diskussionen sorgen: Fans zeigten sich erst kürzlich besorgt aufgrund der auffällig schlankeren Figur der Britin. In einem Instagram-Video präsentierte sie ein rotes Minikleid mit asymmetrischem Design und Details an der Taille – ihre Follower interessierten sich jedoch viel mehr dafür, dass sie scheinbar einiges an Gewicht verloren hatte. "Du bist nicht mehr wiederzuerkennen", kommentierte ein Nutzer den Beitrag, während ein weiterer sie anflehte: "Bitte hol dir Hilfe."

Getty Images Katie Price im November 2023

Instagram / katieprice Katie Price im März 2025

