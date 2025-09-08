Trotz Trennung: Pietro Lombardi küsst Ex Laura im TV

Beim jüngsten TV-Auftritt von Pietro Lombardi (33), der trotz Herzschmerz tapfer seiner Arbeit als Bühnenkünstler nachgeht, und Laura Maria Rypa (29) knisterte es gewaltig, als die beiden Ex-Partner in der zweiten Folge der Sendung "Crash Games" vor laufenden Kameras leidenschaftlich miteinander flirteten und sich sogar küssten. Die Show, die am Montag, 9. September um 21.25 Uhr ausgestrahlt wird, wurde laut Bild allerdings vorproduziert. Gedreht wurde die Episode bereits im Juli in Köln, was die ausgelassene Stimmung zwischen den beiden wohl erklärt. Das Format war einer ihrer letzten gemeinsamen öffentlichen Auftritte, bevor ihre Trennung am Sonntag, 17. August, offiziell bekannt gegeben wurde.

Der Kuss sorgt nun nicht nur für Aufsehen bei den Fans der beiden, sondern hielt auch das Produktionsteam auf Trab. Die Originalkommentare, in denen das Paar beispielsweise als "Verliebte" bezeichnet wurde, mussten erneut vertont werden, um der aktuellen Beziehungssituation Rechnung zu tragen. Eine Mitarbeiterin am Set berichtete, dass die Eltern zweier Söhne während der Dreharbeiten sichtlich glücklich und verliebt wirkten. Von Zoff und Unmut habe jede Spur gefehlt. "Wenn mir damals einer gesagt hätte, die trennen sich bald, ich hätte ihm den Vogel gezeigt", wird sie von der Bild zitiert. Auch viele Fans fragen sich, ob das Knistern und der Kuss möglicherweise Hinweise auf ein mögliches Liebescomeback geben könnten, wenn sich die Wogen etwas geglättet haben.

Die Trennung ist bereits bekannt und in diesem Zusammenhang liefert ein privater Einblick in das Leben von Laura Maria eine weitere spannende Komponente. In einer kürzlich geteilten Instagram-Story spekulierten Fans über ein faustgroßes Loch in einem ihrer Schränke. Diese Entdeckung heizt die Gerüchteküche weiter an, auch wenn die Influencerin dazu schweigt. Die Zuschauer sind neugierig, ob es hier eine Verbindung mit der Beziehungsdynamik gibt oder es eine plausible Erklärung – unabhängig von Pietro – gibt. Trotz der Trennung setzt der Sänger, der 2011 als Gewinner von DSDS berühmt wurde, alles daran, ein stabiles und liebevolles Umfeld für seine Familie zu schaffen. Auch zu seinem Sohn Alessio, der 2015 aus der Beziehung mit Sarah Engels (32) stammt, pflegt er weiterhin den Kontakt.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Panama Pictures Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa, November 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / /lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi und Sarah Engels im April 2016