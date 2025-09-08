Jannik Kontalis' Neue Yonca Hagen hat Kind mit Moritz Garth

Liebesgerüchte machen derzeit die Runde um Jannik Kontalis (29) und die Social-Media-Persönlichkeit Yonca Hagen. Die beiden wurden in den letzten Wochen immer häufiger zusammen gesichtet, was zu Spekulationen über eine mögliche Romanze geführt hat. Besonders pikant: Yonca ist keine Unbekannte in der Influencer-Szene. Sie war zuvor mit dem YouTuber Moritz Garth (30) liiert, mit dem sie auch ein gemeinsames Kind hat. Obwohl das Baby ein Wunschkind war, ist unklar, wann Yonca und Moritz getrennte Wege gingen. Die Fans sind neugierig und fragen sich, was wirklich hinter den Gerüchten steckt.

Mehr Verwirrung stiftete Yonca selbst im Juni, als sie auf TikTok ein humorvolles Video veröffentlichte, in dem sie Moritz ein Scherzgeschenk überreichte. In der Videobeschriftung schrieb sie liebevoll: "Liebe dich, [Moritz]". Diese Aktion sorgte für noch mehr Rätselraten. Sie zeigte, dass trotz möglicher Trennung ein freundschaftliches Verhältnis zwischen den beiden Ex-Partnern bestehen könnte. Ob dies jedoch eine neue Romanze mit Jannik ausschließt oder die Gerüchte nur heiße Luft sind, bleibt ungewiss. Die Anhänger spekulieren fleißig, während das neue vermeintliche Paar zu den Gerüchten schweigt.

Die Hintergrundgeschichte von Moritz könnte hier erhellend sein: Der YouTuber, der sich vor allem durch seine Aktivitäten auf der Videoplattform einen Namen gemacht hat, erlebte in seiner Vergangenheit bereits eine viel beachtete Beziehung mit Lisa-Marie Schiffner (24). Diese Verbindung erregte bereits erhebliches Aufsehen, und nun steht seine Beziehung zu Yonca im Fokus. Nach der Trennung von Lisa-Marie schien Moritz aber schnell wieder sein Glück gefunden zu haben. Die Fans sind gespannt, ob Jannik und Yonca mehr als nur ein vorübergehender Flirt sind oder ob da doch mehr dahintersteckt.

Instagram / yoncahagen Yonca Hagen, August 2025

Instagram / yoncahagen Moritz Garth und Yonca Hagen

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Realitystar