Ex Vicky ist entsetzt über Gigis "Germany Shore"-Auftritt

Reality-TV-Star Luigi Birofio (26), bekannt als Gigi, sorgt in der neuen Staffel von Germany Shore für hitzige Diskussionen. Bereits in Folge zwei fällt er mit Aussagen auf, die ihn in keinem guten Licht dastehen lassen. Trotz einer Beziehung zu Ex-Freundin Vicky suchte er in der Show intensiv den Kontakt zu anderen Frauen. Im Interview ließ er die Bemerkung fallen: "Ich glaube, wenn ich wirklich Single wäre – meine Zunge wäre schon irgendwo drin." Vicky, die von den Szenen überrascht wurde, äußerte sich schockiert auf Instagram. Sie schrieb unter dem Post des Formats: "Peinlich – wir waren zusammen und ich hatte einen Ring von ihm!" Zudem verriet sie, dass Gigi sie direkt nach seiner Rückkehr um ein gemeinsames Kind gebeten habe.

Das Verhalten des Realitystars bleibt auch bei den Fans nicht unkommentiert. In den sozialen Medien zeigten sich einige Nutzer wenig verwundert über Gigis Verhalten. Ein Kommentar lautete: "Gigi war schon immer so und wird auch immer so bleiben." Ein anderer Nutzer rechnete vor, wie oft der TV-Star sich bereits in der besagten Folge danebenbenommen habe. Gleichwohl betonte Vicky, dass sie und Gigi während ihrer gemeinsamen Teilnahme an den Formaten CoupleChallenge und Villa der Versuchung in einer offenen Beziehung gewesen seien, während sie in der "Germany Shore"-Zeit jedoch offiziell als Paar galten.

Die Beziehung zwischen Gigi und Vicky war schon zuvor nicht frei von Turbulenzen. Immer wieder kam es zu emotionalen Momenten, die auch öffentlich ausgetragen wurden. Bereits vor wenigen Wochen gestand Vicky, dass gegenseitige Vertrauensprobleme die Partnerschaft belastet hätten. Trotz allem scheinen sich bei beiden die Gefühle nach der Trennung noch nicht vollständig gelegt zu haben, was die aktuellen Aussagen von Vicky zusätzlich bekräftigen. Gigis Auftreten und die erneuten öffentlichen Auseinandersetzungen werfen damit Licht auf eine Verbindung, die von Leidenschaft, aber auch von Konflikten geprägt war.

IMAGO / Gartner Gigi Birofio, Reality-TV-Star

Paramount Der Cast der fünften "Germany Shore"-Staffel

Imago Luigi Birofio, Januar 2024