Herzogin Meghan kontert krasse Kritik der britischen Medien

Herzogin Meghan (43) hat kürzlich mit Julia Moskin, Food-Autorin der New York Times, über ihre neue Lifestyle-Marke "As Ever" und die Netflix-Serie "With Love, Meghan" gesprochen. Meghan erklärte sich ausdrücklich bereit, über die Kritik an ihrer Netflix-Serie zu sprechen. Gegen die Behauptungen, sie zeige sich nicht authentisch und porträtiere einen unerreichbaren Lebensstil, brachte Meghan der Journalistin entgegen: "Wissen die [Kritiker] denn nicht, dass mein Leben nicht immer so war?"

Die Herzogin stellte klar, dass es in ihrem Leben nicht immer Reichtum und Luxus gegeben habe: "Ich habe seit meinem 13. Lebensjahr gearbeitet." Zudem betonte sie, dass ihre Projekte für sie eine Verbindung zwischen Beruf und Familie schaffen würden. Der Anspruch, weiterhin unabhängig zu bleiben, sei für sie selbstverständlich. Außerdem brauche sie einen Job – obwohl sie 2018 in die königliche Familie einheiratete. "Ich muss arbeiten, und ich liebe es, zu arbeiten", sagte sie.

Im Interview legte Meghan außerdem Wert darauf, sich bescheiden und bodenständig zu geben, und versicherte, keine Profi-Köchin zu sein: "Es gibt Fachleute, die das besser können." Nach der Veröffentlichung von Meghans Netflix-Serie im März hatten Inhalte wie Basteltipps oder Kochen in Designerkleidung für Spott und harsche Urteile in Großbritannien gesorgt. Von den negativen Schlagzeilen zeigt sich Meghan allerdings unbeeindruckt und konzentriert sich weiter auf ihre Projekte.

Getty Images Herzogin Meghan im Dezember 2024

Justin Coit / Netflix Herzogin Meghan und Mindy Kaling in der Dokuserie "With Love, Meghan"

