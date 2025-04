Leyla-Lästerei: Fans finden, dass Oliver Pocher übertreibt

Oliver Pocher (47) stichelt gerne gegen Promis. Vor allem Influencer scheint der Entertainer gefressen zu haben. Auch Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) gerieten vor Kurzem in seine Schusslinie und fingen sich einen Spruch anlässlich ihrer Hochzeit ein. Unter einem der Social-Media-Beiträge von Promiflash positionieren sich die User klar und deutlich gegen Oliver und nehmen die Realitystars in Schutz. "Langsam übertreibt er. Berichte über Amira und Olli will auch keiner mehr lesen. Entweder ist das absichtlich Provokation oder er dreht langsam durch", wettert ein Nutzer.

Viele weitere schließen sich an und finden, dass Olivers ständige Stänkereien mittlerweile ausgelutscht sind. "Wie unzufrieden muss der Mann mit seinem Leben sein, dass er über alles und jeden lästert?", fragt sich ein anderer Social-Media-Nutzer. Vielen Usern fällt auch auf, dass der Ex von Amira Aly (32) hervorragend austeilen, aber nicht einstecken kann: "Der kann nur austeilen, wenn jemand gegen ihn etwas sagt, lässt er direkt 'ne Klage aufsetzen."

Vor wenigen Tagen teilte Oliver den Screenshot eines Beitrags in seiner Instagram-Story, der sich damit befasste, welche Gäste auf Leylas und Mikes Hochzeit eingeladen werden. Den Artikel kommentierte der 47-Jährige mit den Worten: "Ist das wirklich wichtig?" und zog damit – wie so oft – über andere Promis her. Herziehen zählte eine Zeit lang beinahe zu den Lieblingsbeschäftigungen des Blondschopfs. In seinem Social-Media-Format "Bildschirmkontrolle" gab er regelmäßig seinen Senf über das Leben verschiedener Influencer dazu – so extrem, dass ihm sogar Mobbing unterstellt wurde.

Anzeige Anzeige

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher, Comedian

Anzeige Anzeige

Getty Images Oliver Pocher, 2019

Anzeige Anzeige