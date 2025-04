"#Couple Challenge": Dilara Kruse wird stark kritisiert

Freundin oder Feindin? Spielerfrau Dilara Kruse sorgt aktuell für Aufsehen in der Reality-Show #CoupleChallenge auf RTLZWEI. Gemeinsam mit ihrer Vertrauten Roaya Soraya stellt sie sich den Herausforderungen des Formats, doch von echter Harmonie ist bei den beiden wenig zu spüren. Bereits in den ersten Folgen betonte Dilara wiederholt, dass sie allein Roaya zuliebe an der Show teilnehme und sie weder auf die Gage noch auf die Aufmerksamkeit angewiesen sei. Zu einem Eklat kam es in Folge fünf, als sie nach einer kontroversen Entscheidung der Produktion darüber nachdachte, die Sendung vorzeitig zu verlassen – sehr zum Missfallen ihrer Teampartnerin. Widerwillig blieb Dilara schließlich, doch die Situation hinterließ klare Risse in der Freundschaft der beiden.

Auch bei den Zuschauern kommt Dilaras Verhalten nicht gut an. Besonders ihre herablassende Art gegenüber Roaya sorgt für Kritik. "Wie respektlos kann Dilara mit Roaya umgehen? Omg", schrieb ein Nutzer unter einen ihrer Instagram-Posts zum Format. Viele werfen der einstigen Promi Big Brother-Teilnehmerin vor, arrogant und unfair zu agieren, was sich in Aussagen wie "Wer Dilara als Freundin hat, braucht keine Feinde", "Traurig wie du mit Roja sprichst!" oder "Ich frage mich, wie man sie erträgt" widerspiegelt. Bereits vor dem Start der Show hatte Roaya via Instagram öffentlich gemacht, dass sie sich schlecht behandelt gefühlt habe. Laut einem Fan-Bericht sei die Freundschaft der beiden mittlerweile zerbrochen.

Die türkischstämmige Spielerfrau, die mit ihrem Mann, dem ehemaligen Nationalspieler Max Kruse (37), den Glamour der Promiwelt lebt, sorgte nicht zum ersten Mal für negative Schlagzeilen. Zuletzt geriet sie während der Dreharbeiten der Show #CoupleChallenge gemeinsam mit Julian F. M. Stoeckel (38) in die Kritik, als sie sich gegen Mitkandidatin Sandra Sicora (32) stellte. Bevor Dilara in die Welt der Reality-TV-Formate einstieg, stand sie vergleichsweise weniger oft im Rampenlicht. Damals war sie vor allem als Unterstützerin ihres Mannes in der Fußballwelt bekannt, den sie 2020 als Mitarbeiterin einer Shishabar kennenlernte. Mit ihrem Einstieg ins Scheinwerferlicht scheinen auch die Herausforderungen von Freundschaften unter medialem Druck größer zu werden.

Max und Dilara Kruse im Februar 2025

Sandra Sicora, Dilara Kruse, "#CoupleChallenge"-Kandidatinnen

