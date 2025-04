Normalo-Sommerhaus-Sophie nimmt Auszeit im Türkei-Urlaub

Nach all dem Stress rund um die Ausstrahlung von Das Sommerhaus der Normalos gönnt sich Kandidatin Sophie erst einmal eine Auszeit in der Sonne. Die Blondine ist aktuell mit unter anderem ihrem Partner Hendrik im Urlaub in der Türkei. Doch die kräftigen Sonnenstrahlen haben ihre Haut schon nach kurzer Zeit ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. "Ich habe an meinem Arm übelst den Sonnenbrand und an meinem Fuß, obwohl es gestern gar nicht so warm war. Ich weiß auch nicht, warum", weiht sie ihre Follower in ihrer Instagram-Story ein.

Eigentlich hatten sie und ihre Liebsten große Pläne für den heutigen Tag. Zuerst wollten sie an einem Hamam teilnehmen, einem türkischen Bad, selbstverständlich mit Massage und allem Drum und Dran. Nur: "Ich weiß nicht, ob das was wird bei diesen Schmerzen", fügt Sophie hinzu. Sogar ihre Nase und die Lippen sind vom Sonnenbrand betroffen. Nichtsdestotrotz möchte die medizinische Fachangestellte am Pool noch ein paar weitere Sonnenstrahlen einfangen – "Aber dann reserviere ich mir definitiv einen Schattenplatz", betont die Reality-TV-Bekanntheit. Abgesehen von den Verbrennungen ist Sophie aktuell aber ganz zufrieden mit ihrer Haut. "Irgendwie weiß ich auch nicht, wieso, man im Urlaub immer die perfekte Haut hat", schwärmt sie.

Kein Wunder, dass sich die 22-Jährige eine Pause mit Sonne, Strand und Meer gönnt – die vergangenen Wochen scheinen den Social-Media-Beiträgen zufolge ziemlich anstrengend gewesen zu sein. Unter anderem wegen einer Auseinandersetzung mit ihrer "Das Sommerhaus der Normalos"-Kollegin Vanessa. Die zwei Show-Teilnehmerinnen lieferten sich mit der Ausstrahlung einen Schlagabtausch via Instagram. So ließ sich Vanessa darüber aus, dass Sophie und Hendrik während der Dreharbeiten nur in der Raucherecke aufgehalten haben und war erstaunt, wie sie nur "dermaßen abhängig" sein können. Die Raucherin ließ sich das nicht gefallen und konterte prompt: "Zu der Aussage, wir würden uns 24/7 in der Raucherecke aufhalten – ja, [...] weil du dich fast 24/7 in diesem Haus aufgehalten hast. [...] Und wir hatten keinen Bock auf deine Fresse und was noch so alles aus deinem Maul rauskam."

Instagram / sophiewelack_ Sophie, "Das Sommerhaus der Normalos"-Kandidatin

RTL Vanessa Brahimi, "Das Sommerhaus der Normalos"-Kandidatin 2025

