Früherer Blake-Clip könnte Justin Baldonis Argumente stärken

Blake Lively (37) steht erneut im Fokus der Schlagzeilen, nachdem ein altes Video einer Improvisationsszene aus dem Film "A Simple Favor" von 2018 aufgetaucht ist. In dem Clip, der als Kommentar auf der Blu-Ray-Veröffentlichung des Films zu sehen ist, greift die Schauspielerin ihrem Co-Star Henry Golding während einer Szene in den Schritt – eine Improvisation, die sie selbst mit den Worten erklärte: "Hey, nett dich kennenzulernen, darf ich dir wirklich fest in die Eier greifen?" Diese Entdeckung kommt inmitten ihres laufenden Rechtsstreits mit Justin Baldoni (41), den sie im Dezember wegen angeblicher sexueller Belästigung während der Dreharbeiten zu It Ends With Us verklagte. Justin nutzt den Clip nun als Beweis für seine Gegenklage und bezeichnet ihn als "Smoking Gun".

Während beide Seiten mit schweren Vorwürfen und millionenschweren Klagen aufwarten, bleibt die Situation kompliziert. Blake wirft ihrem Kollegen weiterhin unangemessenes Verhalten vor, einschließlich körperlicher Annäherungen und eines kontroversen Kommentars über ihren Duft am Set. Justins Team konterte mit Videos und Tonaufnahmen, die sie als Beweise für den Kontext seiner Worte vorlegen. Gleichzeitig tauchen Berichte von ehemaligen Kollegen und Produktionsmitgliedern auf, die Blake als schwierig beschreiben – darunter eine Ex-Produzentin von "A Simple Favor", die öffentlich erklärte, die Schauspielerin habe sie mehrfach zum Weinen gebracht. Trotz aller Negativschlagzeilen zeigte sich Blake zuletzt überraschend bodenständig, als sie in einer Bäckerei in Connecticut Donuts servierte.

Bereits zuvor hatten Gerüchte über Spannungen zwischen Blake und Justin während der Dreharbeiten die Öffentlichkeit beschäftigt, insbesondere da sie bei der Filmpremiere getrennt auftraten. Während Blake, die mit Ryan Reynolds (48) vier Kinder großzieht, für ihre familienorientierten Werte bekannt ist, pflegt Justin ein Image als Fürsprecher für Diversität und integrative Projekte in der Filmbranche. Der aktuelle Konflikt lässt jedoch erkennen, wie sehr öffentliche Wahrnehmung und Realität kollidieren können, und bringt beide Stars in ein neues, unangenehmes Licht. Die rechtliche Auseinandersetzung geht weiter, und die kommenden Wochen dürften darüber entscheiden, wie nachhaltig der Ruf beider Schauspieler beschädigt sein wird.

Getty Images Blake Lively, Paul Feig und Henry Golding bei der Ralph Lauren Fashion Show 2018 in New York

Elder Ordonez / SplashNews.com Shutterstock Justin Baldoni und Blake Lively am Filmset von "It Ends With Us" im Mai 2023

