Coupleontour-Ina hat Angst vor der Beerdigung ihrer Mutter

Ina Borck (29), bekannt durch Coupleontour, verlor im März ihre Mutter. Das Familienoberhaupt starb nach einem langen Kampf gegen Lungenkrebs. Für die Ex-Partnerin von Vanessa Borck (28) ist es schwer, mit ihrer Trauer umzugehen. In ihrer Instagram-Story schildert sie: "Die Beerdigung wird Ende April sein und ich habe unfassbare Angst davor. Ich weiß, dass Mama nie wieder kommen wird, aber dieser Tag wird es so endgültig machen." In den vergangenen Wochen habe sich die Influencerin erst einmal mit ihren Gefühlen beschäftigt und versucht, alle organisatorischen Dinge auszublenden.

Neben der Beisetzung wird sich Ina demnächst auch mit den Habseligkeiten ihrer Mama befassen müssen. "Wir müssen auch noch ihre Wohnung leer räumen und alle bestehenden Verträge kündigen – das steht alles noch bevor", teilt sie ihren Followern im Netz mit und ergänzt: "Wir haben nach dem Tod erst mit allem begonnen und dann gemerkt, dass wir uns damit noch etwas Zeit lassen sollten."

Während Ina um ihre Mutter trauert, kann sie sich auf die Unterstützung ihres Partners Fabi verlassen. Die beiden verband vor ihrer Romanze schon eine lange Freundschaft und auch nach Inas Schlaganfall war Fabi für die 29-Jährige da. Inzwischen überlegt das Paar sogar, in eine gemeinsame Wohnung zu ziehen. "Wir haben gestern das erste Objekt besichtigt und werden in naher Zukunft auch noch weitere besichtigen, um zu entscheiden, was das Richtige ist und wo es für uns hingehen wird", plauderte die Blondine vor wenigen Tagen im Netz aus.

Instagram / inaontour Inaontour mit ihrer Mama

Instagram / inaontour Coupleontour-Ina, Oktober 2024