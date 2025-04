Lizzo begeistert mit außergewöhnlichem Look auf Red Carpet

Lizzo (36), mit bürgerlichem Namen Melissa Viviane Jefferson, sorgte am Wochenende bei der 11. Breakthrough Prize Ceremony in Santa Monica für Aufsehen. Die Sängerin präsentierte sich auf dem roten Teppich in einem atemberaubenden, schulterfreien burgunderroten Kleid, das ihre schlanke Figur betonte. Abgerundet wurde das Outfit durch lange, passende Handschuhe mit auffälligen roten Nägeln und einer dramatischen Make-up-Palette, die unter anderem roten Lidschatten und Lippenstift umfasste. Ihre dunklen Haare trug sie in einem modernen Wet-Look, während sie auf schwindelerregend hohen Absätzen die Fotografen begeisterte.

Das glamouröse Event war nicht die einzige Gelegenheit, bei der Lizzo ihre äußere Verwandlung zeigte. Auf Instagram teilte die Musikerin vor Kurzem Spiegel-Selfies, auf denen sie sich in Unterwäsche und einem knappen T-Shirt inszenierte. Dabei stand ihr deutlich schlanker gewordener Körper im Fokus. In einer weiteren Veröffentlichung präsentierte sie ein eng anliegendes schwarzes Minikleid aus ihrer eigenen Modelinie Yitty und inszenierte sich in einem witzigen Tanzvideo zu ihrem neuesten Song "Still Bad". Mit humorvollen Memes und persönlichem Content begeistert sie ihre Follower immer wieder aufs Neue und setzt sich für Selbst- und Körperliebe ein.

Abseits ihrer modischen und musikalischen Highlights nimmt sich Lizzo auch regelmäßig Zeit, gesellschaftskritische Themen anzusprechen. Zuletzt verteidigte sie ihren neuen Song gegen kritische Stimmen und thematisierte in einer Serie von Posts die oft ungerechte Behandlung schwarzer Frauen in der Öffentlichkeit. In ihren Beiträgen auf der Social-Media-Plattform X sprach sie über inspirierende Künstlerinnen wie Janet Jackson (58) und Whitney Houston (✝48), deren Werk erst spät die verdiente Wertschätzung erfahren hatte. Lizzo betonte stolz, dass sie ihren einzigartigen Stil als Beitrag zu deren Erbe verstehe und sich von Kritik nicht beirren lasse: "Niemand macht es so wie ich – und ich stehe dazu."

Instagram / lizzobeeating Lizzo, März 2025

Getty Images Lizzo auf der Vanity Fair Oscar Party, März 2025

