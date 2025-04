Nach Streit: Cheyenne Ochsenknecht und Jimi wieder vereint

Cheyenne (24) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) sorgen für eine kleine Überraschung. Nachdem das Verhältnis des "Die wilden Kerle"-Stars und seiner Familie eine Zeit lang zerrüttet war, zeigen sich die beiden Geschwister erstmals wieder vereint im Netz. Das Model postet auf seinem TikTok-Account einen Clip, in dem es gemeinsam mit seinem Bruder zu einem Sound der Reality-TV-Show The Kardashians lipsyncht. "Okay, Leute, wir sind wieder zurück. Habt ihr uns vermisst? Denn wir haben euch vermisst", lautet dieser.

Bei ihren Fans treffen die 24-Jährige und Jimi auf eine Menge Begeisterung. Neben einer Vielzahl an roten Herzen und Emojis mit Herzaugen drücken die Follower ihre Freude mit einigen Kommentaren aus. "Blut ist eben früher oder später doch dicker als Wasser. Schön!", schreibt beispielsweise ein Nutzer unter Cheyennes Beitrag, während ein anderer anmerkt: "Das freut mich irgendwie voll für alle." Darüber hinaus betonen die Follower, "alles daran" zu lieben – und die Vereinigung zwischen ihnen nicht auf ihrer "2025 Bingo Card" gehabt zu haben.

Der Streit der Ochsenknecht-Familie soll mehrere Gründe gehabt haben: Neben Jimis ehemaliger Beziehung mit Laura Marie Geissler (26) sorgte unter anderem die Tatsache, dass er seine gemeinsame Tochter mit Yeliz Koc (31) nicht als solche anerkennen wollte, für Zoff zwischen dem 33-Jährigen, seiner Mutter Natascha (60) und seiner Schwester. Mittlerweile scheinen sich alle wieder besser zu verstehen – auch wenn das Verhältnis noch nicht da sein soll, wo es früher einmal gewesen ist. "Familie sicher nicht über alles. Familie ist nicht immer Familie. Nur weil man Familie ist, heißt es nicht, dass man jeden Fehler verzeihen muss. Merkt euch das", erklärte Cheyenne vergangenen Monat in ihrer Instagram-Story.

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht und Cheyenne Savannah Ochsenknecht, 2017

Getty Images Natascha, Jimi Blue und Cheyenne Ochsenknecht (v.l.) bei "Let's Dance" in Köln

