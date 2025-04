Sarah Liebich äußert sich zu Drogenvorwürfen gegen Ex Nico

Thorsten Legat (56) erhebt schwere Vorwürfe gegen seinen Sohn Nico Legat (27): Der ehemalige Fußballprofi ist überzeugt, dass sein Ältester Drogen konsumiert. Nun äußert sich auch Nicos Ex-Freundin Sarah Liebich. Im Gespräch mit Promiflash bekräftigt die Reality-TV-Bekanntheit die Anschuldigungen: "Leider kann ich die Vorwürfe von Nicos Vater Thorsten bestätigen – mir ist auch mehrmals zu Ohren gekommen, dass Nico mit Drogen abgerutscht ist."

Sarah betont jedoch, sie hoffe, dass Nicos neue Partnerin Nina Kristin (42) ihm in diesem Punkt Halt gibt: "Sollte es wirklich so sein, hoffe ich, Nina kann ihm ein gutes Umfeld bieten und ihm helfen." Thorsten hatte zuvor im Interview mit RTL erwähnt, dass sein Sohn momentan "alles" ausprobiere und man dies sowohl an seinem Hautbild als auch an seinen glasigen Augen erkennen könne: "Er soll die Drogen sein lassen, die er nimmt." Der ehemalige Kicker scheint sich große Sorgen um den 27-Jährigen zu machen.

Die Dynamik in der Familie Legat sorgt schon länger für Schlagzeilen. Thorsten, der nach seiner Fußballkarriere immer wieder als Reality-TV-Star von sich reden macht, sprach bereits in der Vergangenheit von Konflikten mit seinem Sohn. Auch Nico, bekannt aus Formaten wie Temptation Island, weist in Interviews immer wieder auf intensive Auseinandersetzungen mit seinem Vater hin. Er wies die Drogenvorwürfe entschieden von sich, gab aber zu, schon mal mit Substanzen in Kontakt gekommen zu sein. Von Thorstens öffentlichen Aussagen ist er enttäuscht. "Es steht jedoch niemandem zu, mich in der Öffentlichkeit als 'Junkie' oder auf andere diffamierende Weise zu bezeichnen", heißt es in seinem Statement, das dem Sender vorliegt.

Anzeige Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Nico Legat und Sarah Liebich, "Temptation Island"-Kandidaten

Anzeige Anzeige

Adolph,Christopher / ActionPress Thorsten Legat und sein Sohn Nico, 2019

Anzeige Anzeige