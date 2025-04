"The 50"-Verrat: Zwischen Dilara und Melody fliegen Fetzen

In Folge neun von The 50 kommt es zu einem handfesten Streit zwischen Dilara Kruse und Melody Haase (31). Nach der fünften Eliminationsrunde, in der neun Kandidaten auf der Kippe stehen, eskaliert die Situation komplett. Der Grund: Melody verrät ihrer Freundin Dilara, dass sie ihre Stimmen an drei männliche Kandidaten aus Pacos Männer-Allianz – Mike Heiter (32), Aleksandar Petrovic (34) und Lukas Baltruschat (30) – vergeben hat. Obwohl die Frauen ursprünglich planten, die Männer-Allianz zu brechen, unterstützte Melody die Jungs, was bei Dilara gar nicht gut ankommt, was sie ihrer Freundin deutlich macht. "Ich habe mir jetzt wirklich die Augen aus dem Kopf geheult. Und ich will doch nicht in seine Allianz, ich will ihn manipulieren, das war der ganze Plan", sucht Melody das Gespräch mit Dilara und versucht, die Situation klarzustellen. "Nein, Stopp. Ich sag' dir, ich kann das verstehen, aber das macht keinen Sinn", entgegnet die Brünette jedoch. Melody fühlt sich gar nicht verstanden und betont noch einmal, dass sie nur das Richtige tun wollte.

Plötzlich ist von Mobbing die Rede und damit wurde für Melody das Fass zum Überlaufen gebracht. Der Konflikt erreicht schnell einen hitzigen Höhepunkt, die Reality-TV-Bekanntheiten schreien sich lautstark an. "Ich hab sie angeschrien, sie hat mich angeschrien, dann hat sie eine Show abgezogen, die einfach Melody-reif ist. Sie wollte das, sie wollte dieses Drama, sie wollte in der Opferrolle sein. Das ist Melody, jetzt habe ich ihr wahres Gesicht gesehen und es ist in Ordnung", meint Dilara im Einzelinterview und stellt auch noch mal gegenüber ihrer Kollegin abschließend klar. "Es ist in Ordnung. Ich habe deine Sicht verstanden, du hast meine Sicht verstanden. Ich fand das nicht richtig, was du gemacht hast, Logik hin oder her. Ich bleibe bei meiner Meinung, du bleibst bei deiner Meinung. Mach dein Ding, ich mach mein Ding und es ist gut. Es ist kein böses Blut zwischen uns." Zudem entschuldigt sich die Frau von Max Kruse (37) für ihr Verhalten. Melody scheint aber der Meinung zu sein, dass Dilara nur versuche, sich auf ihre Kosten besser darzustellen – "Dauernd sagen: 'Ja, Team Girls' und dann machen sich die Girls gegenseitig fertig – was ist denn das für ein Frauen-Support?!"

Abgesehen von dem riesigen Streit, den Melody mit ihrer Entscheidung entzündete, tat sie jedoch nichts weiter zur Sache. Nach dem fünften Arenaspiel wurde es für ganze neun Kandidaten eng: Silva Gonzalez (45), Raffa's Plastic Life, Yeliz Koc (31), Aleksandar Petrovic, Lukas Baltruschat, Cosimo Citiolo (43), Marco Strecker (23), Jenny Elvers (52) und Mike Heiter mussten um ihren Verbleib in der Villa zittern. Da sie zu seiner Männer-Allianz gehören, stand für Paco fest, alles zu geben, um Mike, Lukas und Aleks mittels vieler Stimmen zu retten. Der "The 50"-Löwe machte ihm dieses Mal aber einen Strich durch die Rechnung: Während der Abstimmung durfte nicht miteinander geredet werden! Paco konnte sich also nicht für seine Verbündeten einsetzen. Die Frauen freuten sich natürlich darüber: Endlich können sie die Männer-Allianz brechen. Da haben sie die Rechnung allerdings ohne Melody gemacht, die ihre Stimmen an Aleks, Lukas und Mike vergeben hatte. Diese mussten die Show aber nichtsdestotrotz verlassen. Ebenso Silva, Jenny und Marki.

Influencerin Dilara Kruse, August 2024

Melody Hasse im Februar 2025

