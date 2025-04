Auweia: Nikola Glumac wurde dreimal an einem Tag geblitzt

Nikola Glumac (29) wird zur Kasse gebeten: Der Realitystar hat sich nicht an die Verkehrsregeln in Abu Dhabi gehalten. Was genau vorgefallen ist, erzählt der Partner von Kim Virginia Hartung (29) seinen Fans direkt in einer Instagram-Story. "Leute, ihr glaubt einfach nicht, was mir passiert ist. Ich habe heute meine E-Mails gelesen und dann steht da: drei Strafzettel aus Abu Dhabi", lacht der Promis unter Palmen-Teilnehmer und führt sichtlich überrascht aus: "Drei Blitzer an einem Tag – an einem Tag! Ich konnte es echt nicht fassen. Wie geht das bitte?"

Für seine Vergehen gibt es von der örtlichen Behörde eine satte Strafe. "Über 300 Euro. Das ist schon viel – billig ist das nicht!", merkt Nikola an. Zu seiner Verteidigung hat der gebürtige Serbe Folgendes zu sagen: Er habe nicht gewusst, dass man sich in Abu Dhabi anders als in Dubai an die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometern halten muss – denn in seiner neuen Wahlheimat gebe es immerhin eine Toleranz von 20 Stundenkilometern. Außerdem betont der werdende Papa, dass er in Deutschland weniger am Sausen gewesen sei: "In den letzten drei bis vier Jahren in Deutschland wurde ich vielleicht zweimal geblitzt und jetzt gleich dreimal an einem Tag? Komplett wild."

Neben dem Blitzer-Debakel steht Nikola eine ziemlich brisante Zeit bevor: Er und sein Schatz Kim wagen einen weiteren Schritt in ihrer turbulenten Beziehung. Das plauderte die Dschungelcamp-Bewohnerin Ende März auf Social Media aus: "Wir ziehen zusammen, das wird megaaufregend. Was wir uns da für ein riesiges Projekt an den Arsch gehängt haben!" Zwar halten sich die Eltern in spe aktuell mit genaueren Details zurück, es ist aber unwahrscheinlich, dass sie ihre Follower lange auf die Folter spannen.

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, Realitystar

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im März 2025

