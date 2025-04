Endlich: Diese AYTO-Stars finden kurz vor Ende ein Match

Kurz vor dem großen Finale der Datingshow Are You The One? haben Sinan und Nasti ihr Perfect Match gefunden – eine Nachricht, die nicht nur das frisch gebackene Match, sondern auch die gesamte Villa in Euphorie versetzt. Jubelnd und sich umarmend feiern die zwei ihren Erfolg, nachdem sie in der Matching Box Gewissheit bekommen hatten. Zu Sinans Freude ruft Nasti ihm überglücklich zu: "Ich wusste es, du Idiot!" Für Sinan ist das Ergebnis ebenfalls keine Überraschung: "Perfect Match! Wir haben es tatsächlich beide gefühlt." Die beiden teilen ihre Begeisterung in der Box und scherzen sogar über eine unerwartete Gemeinsamkeit, nämlich ihre Anfälligkeit für Herpes – ein Moment, den beide mit einem herzlichen Lachen abtun.

Sinan nutzt die Gelegenheit außerdem, um ein emotionales Fazit zu ziehen. "Es war eine echt intensive Zeit hier: Das, was man hier erlebt, das erlebt man wirklich draußen in ein paar Monaten", reflektiert er in der Villa. Nach ihrer Bestätigung als Perfect Match steht für die Turteltauben fest, dass sie die Show nun als Paar verlassen wollen: "Deswegen passt es auch, dass wir beide jetzt gehen." Für sie war die Suche nach ihrem Match ein emotionaler Prozess, der alle Höhen und Tiefen durchlief. Diese Achterbahnfahrt der Gefühle verband sie schließlich, und sowohl Sinan als auch Nasti sind sich sicher: Das Abenteuer hat sie stärker gemacht.

Nicht alle Bewohner teilen jedoch die Freude so uneingeschränkt. Ina, die in Nasti und Sinan nahe Bezugspersonen gefunden hat, zeigt sich zwiegespalten: "Für mich ist es heute auf jeden Fall einerseits ein freudiger Tag. Andererseits ist es ein Trauertag für mich." Während sie sich über das Erfolgserlebnis der beiden freut, empfindet sie gleichzeitig Traurigkeit darüber, dass sie Freunde verliert, die sie durch die gemeinsame Zeit besonders ins Herz geschlossen hat. Dieser Aspekt zeigt, wie emotional und intensiv die Verbindung zwischen den Kandidaten in der Villa sein kann – nicht nur romantisch, sondern auch freundschaftlich.

Sinan, "Are You The One?"-Kandidat

Nasti, "Are You The One?"-Kandidatin 2025

