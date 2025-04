Wegen Appetitzügler-Pille: Robbie Williams litt an Skorbut

Entertainer Robbie Williams (51) hat kürzlich enthüllt, dass er nach der Einnahme eines Appetitzüglers an Skorbut erkrankt sei. Wie der Sänger gegenüber The Mirror erklärte, habe er während der Einnahme des Medikaments aufgehört, ausreichend zu essen, wodurch ihm schließlich wichtige Nährstoffe wie Vitamin C fehlten. Über die seltene Erkrankung scherzte Robbie: "Das ist eine Piratenkrankheit aus dem 17. Jahrhundert." Zudem gestand er, dass er die besorgten Kommentare seiner Familie zu seinem abgemagerten Zustand durch seine langjährige Körperwahrnehmungsstörung völlig missverstanden habe: "Wenn Leute sagen, 'Du bist zu dünn,' dann denke ich: 'Jackpot, ich habe es geschafft!'"

Der Musiker, der vier Kinder mit seiner Ehefrau Ayda Field (45) hat, sprach im Interview offen über die langjährige Auseinandersetzung mit seiner Körperwahrnehmung und seiner psychischen Gesundheit. Er gab zu, dass sein innerer Kritiker oft gnadenlos sei, wenn es um sein Gewicht gehe. "Mein inneres Selbst spricht mit mir, als wäre es Katie Hopkins, wenn es um dicke Menschen geht", erklärte der Sänger sarkastisch und kritisierte damit die Strenge seines eigenen Selbstbildes. Die dramatische Gewichtsabnahme, die ihn zwei Konfektionsgrößen dünner machte, hatte er im Jahr zuvor auf ein Medikament ähnlich dem bekannten Mittel Ozempic zurückgeführt. Auch seine mentale Gesundheit stellte Robbie zu Beginn des Jahres 2024 vor große Herausforderungen. Ein Rückfall in Depressionen, etwa zehn Jahre nach seiner letzten Episode, traf ihn völlig unvorbereitet.

Robbie wurde als Teil der Boygroup Take That bekannt, bevor er sich für eine erfolgreiche Solokarriere entschied. Neben seinen musikalischen Erfolgen geriet der Sänger aber auch immer wieder wegen seiner inneren Konflikte in die Schlagzeilen. Im Interview sprach der Musiker nicht zuletzt über die Erkrankungen seiner Eltern: Während seine Mutter Janet an Demenz leidet, kämpft sein Vater Pete seit Jahren mit Parkinson. "Es ist sehr kompliziert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich damit umgehen soll", gestand Robbie.

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams und seine vier Kinder, April 2025

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field, Dezember 2024

