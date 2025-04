Jennifer Garners Mutter kämpft mit dem Verlust ihres Mannes

Jennifer Garner (52) hat ihrem verstorbenen Vater, William John Garner, einen rührenden Tribut gezollt. Auf Instagram teilte die Schauspielerin emotionale Worte. Ihr Vater war am 30. März 2024 im Alter von 85 Jahren verstorben. Jennifer bedankte sich für die vielen Nachfragen, wie es ihrer Mutter Patricia ein Jahr nach dem Verlust gehe. Sie erzählte von einem langen Gespräch mit ihr: "Sie ist dankbar, hat viel gelacht und ist fest entschlossen, weiterzuleben." Dennoch sei der Schmerz über den Verlust ihres Gatten deutlich spürbar. "Mom, du bist das coolste und beste Vorbild. Ich liebe dich", schrieb sie in ihrem Beitrag.

Rückblickend sprach die 52-Jährige bereits im letzten Jahr offen über den Verlust ihres Vaters. In einem damaligen Social-Media-Post erinnerte sie an seine Lebensfreude und die glücklichen Momente mit ihrer Familie. Begleitet von einem emotionalen Video erzählte sie, dass die Familie gemeinsam am Sterbebett "Amazing Grace" gesungen habe, als William starb. Damals schrieb sie berührend: "Ob wir ihn hinüber begleitet oder ihn vergrault haben, bleibt fraglich." Sie sprach davon, wie sehr sie ihn für seine Geduld und seinen Humor geliebt habe und wie stolz er immer als Vater dreier Töchter gewesen sei. Sein Glaube, seine Stärke und sein vorbildlicher Einsatz im Leben würden bis heute nachwirken, so Jennifer.

Jennifer Garner wuchs zusammen mit ihren beiden Schwestern Melissa und Susannah in West Virginia auf. Besonders enge familiäre Beziehungen prägten ihr Leben und bleiben ein zentraler Ankerpunkt im Alltag der Schauspielerin. Als dreifache Mutter betont Jennifer immer wieder, wie sehr sie die Werte ihrer Eltern sowohl im Beruf als auch in ihrer privaten Rolle inspirieren. "Wir werden nie aufhören, darüber zu sprechen, wie wunderbar er war", schrieb sie in ihrer Hommage im Netz – Worte, die zeigen, wie stark der Zusammenhalt der Familie Garner ist, gerade in schweren Zeiten.

Getty Images Jennifer Garner, Schauspielerin



