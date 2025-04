Köln ade: Romina Palm zieht nach der Geburt ihres Babys weg

Romina Palm (25) darf bereits in wenigen Wochen ihren ersten Nachwuchs im Arm halten. Mit der Ankunft ihres Babys wird sich einiges ändern – auch ihr Wohnort, wie die Germany's Next Topmodel-Bekanntheit jetzt in ihrer Instagram-Story preisgibt. Derzeit hat sie noch eine Wohnung in Köln, das ist aber nicht mehr lange der Fall. "Ich habe in einer Fragerunde schon mal ganz leicht angeschnitten, dass unsere Zukunft nicht in Köln stattfinden wird, und dementsprechend heißt es, dass ich hier ausziehen werde", erzählt die Influencerin.

Die Entscheidung, sich von ihrem bisherigen Zuhause zu trennen, fällt der 25-Jährigen jedoch alles andere als leicht. Das wurde ihr auch noch einmal bewusst, als sie bei der Rückkehr in die Wohnung von ihren Gefühlen überwältigt wurde. "Wir sind angekommen in Köln, in meiner Wohnung. Und ich muss zugeben, ich bin gerade schon ein bisschen emotional geworden, als ich hier reingekommen bin, weil ich einfach realisiert habe, dass es das allerletzte Mal sein wird, dass ich hier in dieser Wohnung bin", betont Romina.

Wohin es für sie geht, verrät die Netzbekanntheit nicht. Es ist jedoch anzunehmen, dass sie nach Kapstadt zieht, wo der Vater ihres Kindes, Christian Wolf, lebt. Romina und der Unternehmer hatten bereits die vergangenen Monate dort zusammen verbracht – weil sie die Geburt ihrer Tochter aber in ihrem Heimatland erleben möchten, traten sie vor wenigen Wochen die Heimreise an. "Da wir unser Küken in Deutschland zur Welt bringen wollen, sind wir heute zurückgeflogen", erklärte das Model in einem Reel auf seinem Social-Media-Account.

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm im April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf, Januar 2025

Anzeige Anzeige