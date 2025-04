34. Schwangerschaftswoche: Romina Palm gibt ein Baby-Update

Romina Palm (25) gibt auf Instagram einen besonderen Einblick in ihre Schwangerschaft. Das Model erwartet momentan sein erstes Kind und teilt ein emotionales Update mit seinen Followern. In einem kurzen Video zeigt die TV-Bekanntheit stolz ihren Babybauch und beschreibt die Veränderungen, die sie in den letzten Wochen bemerkt hat. "Ich spüre die kleine Maus immer intensiver", freut sich die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin. Das sei für sie besonders bedeutsam, da sie eine Vorderwandplazenta habe, durch die sie die Bewegungen ihres Babys bisher nur schwach habe wahrnehmen können.

Jetzt spüre Romina die Bewegungen ihres Babys immer deutlicher und beschreibt diese mit liebevollen Worten: "Wie ein kleiner Schmetterling." Inzwischen könne sie sogar die kleinen Füßchen seitlich bemerken. Humorvoll fügt sie hinzu, dass ihre Tochter schon fleißig für eine künftige Let's Dance-Teilnahme übe. Mittlerweile habe sie 14 Kilo zugenommen und alltägliche Dinge würden ihr immer schwerer fallen.

Vor wenigen Tagen verriet die Influencerin, dass nach der Geburt ihres Kindes eine weitere große Veränderung auf sie zukomme. Sie werde ihre Wohnung in Köln verlassen und an einen neuen Ort ziehen. In einer Instagram-Story sprach sie offen über diese Entscheidung. "Ich habe in einer Fragerunde schon mal ganz leicht angeschnitten, dass unsere Zukunft nicht in Köln stattfinden wird", plauderte sie aus. Obwohl diese Veränderung aufregend ist, fiel es Romina schwer, sich von ihrem bisherigen Zuhause zu trennen. Besonders emotional sei sie geworden, als sie bei einem Besuch realisiert habe, dass es das letzte Mal sein werde, dass sie in ihrer Kölner Wohnung ist.

Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

Instagram / Romina Palm Romina Palm, Influencerin

