Countdown: Katharina Eisenblut soll in 13 Tagen entbinden

Katharina Eisenblut (30) steht kurz vor einem der aufregendsten Momente ihres Lebens: In wenigen Tagen wird die Sängerin ihr zweites Kind zur Welt bringen. Auf Instagram verrät die ehemalige DSDS-Kandidatin, dass ihre Geburt in 13 Tagen in der 38. Schwangerschaftswoche eingeleitet werden soll, da das Baby sonst für ihren Körper zu groß werden könnte. Ihre Hoffnung? Dass es gar nicht erst so weit kommt. "Ich hoffe einfach, dass in den nächsten paar Tagen die Fruchtblase platzt", erklärt sie ehrlich in ihrer Story. Um nachzuhelfen, versucht die werdende Mutter, möglichst viel zu laufen.

Von Nervosität bis Vorfreude – die 30-Jährige spart nicht mit Einblicken in ihre Gefühlswelt. Während sie von anderen bereits viele unterschiedliche Erfahrungsberichte zur Geburt gehört hat, bleibt sie zuversichtlich. "Ich habe schon gehört, dass es ganz, ganz schlimm sein soll, aber auch, dass es nicht so schlimm ist", erzählt sie weiter. Damit sie für den Fall der Fälle gut vorbereitet ist, halte sie die Spaziergänge kurz und bleibe in der Nähe ihres Zuhauses. Doch eines steht fest: Der Countdown läuft – und so lange wird sie nicht mehr auf ihr Baby warten müssen.

Für Katharina und ihren Partner Dominic Höppner ist es der erste gemeinsame Nachwuchs. Aus ihrer früheren Beziehung zu Niko Kronenbitter hat die Influencerin bereits einen zweijährigen Sohn namens Emilio. Auf Social Media verriet das Paar bereits das Babygeschlecht: Katharina und Dominic dürfen sich über ein kleines Mädchen freuen. Dass ihr die Schwangerschaft aufgrund einiger Komplikationen zu schaffen macht, betonte sie bereits im Netz: "Ich sage es euch, ich bin momentan so fertig, dass ich auch so weit bin, zu sagen: 'Okay, egal was jetzt kommt, ich bin bereit für diese Geburt'."

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Reality-TV-Bekanntheit Katharina Eisenblut und Influencer Dominic Höppner

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, März 2025

