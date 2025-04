Jennifer Lopez moderiert die American Music Awards 2025

Jennifer Lopez (55) wird im Mai 2025 erneut die American Music Awards (AMAs) moderieren und bei dieser Gelegenheit auch selbst auf der Bühne performen. Die Veranstaltung findet am Memorial Day, dem 26. Mai 2025, in Las Vegas statt und wird live auf CBS sowie über Paramount+ gestreamt. Es wird bereits das zweite Mal sein, dass die "Let's Get Loud"-Sängerin die Veranstaltung moderiert – ihr Debüt als Gastgeberin liegt genau zehn Jahre zurück. Jay Penske, der CEO von Dick Clark Productions, erklärte in einer Mitteilung, die unter anderem Deadline vorliegt: "Jennifer Lopez' unglaubliches Talent und ihre unvergleichliche Bühnenpräsenz machen sie zur idealen Moderatorin für die Show." Fans können sich auf eine beeindruckende Kombination aus Musik, Tanz und visuellem Spektakel freuen.

Die erfahrene Künstlerin ist kein Neuling bei den AMAs. Mit über zehn Auftritten auf dieser Bühne hat Jennifer einige der denkwürdigsten Momente in der Geschichte der Preisverleihung geschaffen. Schon 2015 eröffnete sie die Show mit einem Medley der größten Hits des Jahres und überraschte das Publikum mit einer spektakulären Darbietung. In einem People-Interview zum 50. Jubiläum der Awards im vergangenen Jahr sprach Jennifer liebevoll über ihre Verbindung zu der Veranstaltung und erinnerte sich auch an ihren ersten Auftritt dort im Jahr 2001: "Es ist so lange her – aber die Energie im Raum war einfach elektrisierend." Neben ihren Auftritten hat sie bis dato drei AMAs gewonnen, darunter 2011 den Preis als beliebteste lateinamerikanische Künstlerin.

Privat ist Jennifer Lopez auch als engagierte Mutter von Zwillingen bekannt. Ihre Kinder Max (17) und Emme (17) hat sie mit ihrem Ex-Mann Marc Anthony (56). Vor Kurzem feierte sie mit Emme einen glamourösen Abend auf dem Broadway, wo die beiden die Premiere einer Neuinszenierung von "Othello" besuchten. Dabei zeigte sich die Sängerin in einem eleganten, glitzernden Ensemble und betonte auf Instagram, dass ihr Kind ihr "bestes Date aller Zeiten" sei. Ihre enge Verbindung zu ihren Kindern teilt Jennifer immer wieder mit ihren Fans – sei es durch rührende Geburtstagsvideos oder gemeinsame Auftritte in der Öffentlichkeit. Klar ist: Für die Sängerin steht die Familie im Mittelpunkt, was sie selbst als Schatz und Inspirationsquelle beschreibt.

Getty Images Jennifer Lopez, Schauspielerin

Eric Kowalsky / MEGA Jennifer Lopez mit Emme, April 2025

