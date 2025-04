Nikola Glumac spricht sich gegen Hasskommentare im Netz aus

Nikola Glumac (29) hat sich auf Instagram offen gegen Hass und Beleidigungen im Netz ausgesprochen. In einem emotionalen Video berichtet der Realitystar von den zahlreichen negativen Kommentaren, die ihn täglich erreichen würden. Er kritisiert besonders die Art und Weise, wie viele Social-Media-Nutzer ihre Frustrationen an anderen Menschen auslassen: "Man gönnt sich etwas und will das im Netz zeigen. Da kommt bei manchen so der Hass und Neid und Eifersucht raus." Als Beispiel nennt Nikola seine eigene Erfahrung, nachdem er 2020 nach Deutschland gekommen war: "Ich gebe mir unnormal viel Mühe. Aber ich muss mir jeden Tag durchlesen: 'Lern mal Deutsch' oder so."

Nikola erklärt weiter, dass er diese Erfahrungen nicht nur bei sich, sondern auch bei anderen Content Creatoren beobachte. "Ganz egal, wo ich hinschaue, überall sind nur Neid, Eifersucht und Hass dabei", schreibt er unter seinem Beitrag. Seine offene Kritik findet vor allem bei seinen Reality-Kollegen Anklang: So kommentiert etwa Iris Klein (57), dass die Situation auf Social Media immer schlimmer werde, und sie hoffe, dass soziale Plattformen bald aktiv gegen das Problem vorgehen würden. Trotz des Zuspruchs macht Nikola deutlich, wie unangenehm und belastend der ständige negative Umgangston für ihn und viele andere im Netz ist.

Nikola stand in den vergangenen Monaten mehrfach im Fokus der Öffentlichkeit, unter anderem wegen seiner Beziehung mit Kim Virginia Hartung (29). Während ihrer gemeinsamen Zeit durchlebten die Reality-TV-Bekanntheiten schon einige Höhen, aber auch Tiefen, die sie fleißig mit ihren Followern im Netz teilen. Von einer Schwangerschaft über ein Namenstattoo bis hin zu einer missglückten Weltreise – Nikola und Kim halten ihre Fans auf dem Laufenden. Doch einigen gehen vor allem die regelmäßigen Dramen auf die Nerven.

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac im März 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Februar 2025

