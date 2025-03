Ginger hatte Angst, dass Bert Wollersheim beim Sex stirbt

Nach fast sieben gemeinsamen Ehejahren haben die Reality-TV-Stars Ginger Costello und Bert Wollersheim (74) das Ende ihrer Beziehung beschlossen. In einem Interview mit RTL sprechen die beiden nun offen über die Gründe für ihre Trennung. Ein Faktor war offenbar ihr Sexleben, das aufgrund von Berts gesundheitlichen Problemen "auf der Strecke geblieben ist", wie Ginger betont. Die 38-Jährige habe teilweise Angst gehabt, dass Bert beim Sex irgendwas passiert. "Hoffentlich kratzt [Bert] nicht ab", habe sie gedacht.

Auch Bert stimmt zu, dass die beiden aufgrund ihres großen Altersunterschieds an ihre Grenzen gekommen sind. "Ich habe mein Leben ein bisschen entschleunigt und sie ist einfach zu schnell für mich", gesteht sich der 74-Jährige ein. Während Ginger von Partys und langen Reisen träumte, standen für Bert Krankenhaus und Reha auf dem Programm. "Ich wollte nicht, dass sie an meinem Krankenbett sitzt und sie kann das auch nicht", erklärt Bert. Auch Ginger betont, dass sie nie "von der Ehefrau zur Pflegerin" werden wollte und so entschieden sie sich für eine Trennung.

Zwischen dem Ex-Paar fließt aber absolut kein böses Blut. Ganz im Gegenteil: Die beiden haben noch starke Gefühle füreinander. "Ich liebe Bert immer noch, er war die Liebe meines Lebens", erklärt die 38-Jährige emotional. Und auch der TV-Star blickt positiv zurück. "Sie hat mich immer zum Lachen gebracht", schwelgt er in Erinnerungen. Beide wollen immer füreinander da sein und auch weiterhin ein freundschaftliches Verhältnis pflegen.

Instagram / officialbertwollersheim Bert Wollersheim im Dezember 2023

Instagram / gingercostellowollersheim Ginger Costello-Wollersheim, November 2024