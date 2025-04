Für diesen "Let's Dance"-Star hat es sich heute ausgetanzt

Es ist wieder so weit: Ein Promi muss sich vom großen Traum, Dancing Star 2025 zu werden, verabschieden. Am Ende von Show sieben bei Let's Dance sind es Simone Thomalla (60) und Evgeny Vinokurov (34), Christine Neubauer (62) und Valentin Lusin (38) sowie Marie Mouroum und Alexandru Ionel (30), die im roten Scheinwerferlicht um ihren Verbleib in der beliebten Tanzshow zittern müssen. Für wen hat es sich dieses Mal ausgetanzt? Christine erhält schlussendlich die wenigsten Zuschaueranrufe und muss somit das Parkett samt Tanzpartner räumen.

Zu den Highlights der Show zählten unter anderem der Tanz von Fabian Hambüchen (37). Er und Anastasia Maruster zauberten einen Quickstep zu "It Don’t Mean A Thing" aufs Parkett und sahnten dafür ordentlich Punkte ab. Die Jury zückte zum ersten Mal einheitlich ihre 10-er Kellen, wodurch er als Erster der Staffel die ersehnten 30 Punkte erreichte. Nach ihm gelang das auch SelfieSandra (25) mit einem Charleston zu Nina Hagens (70) Hit "Du hast den Farbfilm vergessen". Zudem amüsierten Joachim Llambi (60) und Daniel Hartwich (46) die Zuschauer mit einem gemeinsamen Tanz-Medley in coolen Glitzer-Looks zu "Fade to Grey" von Visage.

In der vergangenen Woche musste sich Schlagersänger Marc Eggers (38) von der Sendung verabschieden. Er erhielt die wenigsten Anrufe und musste wortwörtlich abtanzen. Neben dem traurigen Show-Aus gab es im Laufe von Show sechs natürlich auch wieder einige besonders schöne Momente! So eröffneten ausnahmsweise – statt der Profitänzer – Jurorin Motsi Mabuse (44) und Moderatorin Victoria Swarovski (31) mit einem Tanz das Programm. Der sonst so strenge Juror Joachim meinte anerkennend: "Das war wirklich ein tolles Opening – neun Jahre nachdem [Victoria] gewonnen hat."

Getty Images Christine Neubauer und Valentin Lusin bei "Let's Dance", 2025

Getty Images Motsi Mabuse und Victoria Swarovski, April 2023

