Heidi Klum und Tom Kaulitz genießen Date-Night im Theater

Heidi Klum (51) und Tom Kaulitz (35) haben sich eine romantische Auszeit im Theater gegönnt. Das glamouröse Ehepaar besuchte in New York City eine Aufführung von "Othello", in der niemand Geringeres als Schauspielstar Denzel Washington (70) die Hauptrolle spielte. Heidi teilte den besonderen Abend mit ihren Fans auf Instagram und ließ dabei Bilder sprechen, auf denen sie und ihr Gatte sich einen zärtlichen Kuss geben. Außerdem fügte sie ein kurzes, aber begeistertes "Bravo!" hinzu.

Die Aufführung von "Othello" war nicht nur für Heidi und Tom ein Highlight, sondern für die gesamte Broadway-Szene. Vor zwei Wochen hatten Denzel und Co-Star Jake Gyllenhaal (44) mit ihrer Inszenierung des Stücks einen neuen Rekord gebrochen. Die beiden Hollywoodstars spielten in der Woche vor der offiziellen Premiere umgerechnet unglaubliche 2,5 Millionen Euro ein. Diese atemberaubenden Zahlen machten das Stück zu einem der erfolgreichsten in der Geschichte des Broadways. Bei der Premiere tummelten sich zahlreiche Stars, darunter Jennifer Lopez (55) und Jamie Lee Curtis (66). Sogar der ehemalige Präsident Joe Biden (82) und seine Frau Jill wurden gesichtet.

Heidi und Tom sorgen regelmäßig mit derartigen Date-Nights dafür, dass ihre Liebe auch nach all den gemeinsamen Jahren frisch bleibt. Kennengelernt haben sich das Supermodel und der Tokio Hotel-Star 2018 auf einer Party. Der Funke scheint direkt übergesprungen zu sein – schon wenige Monate später machten sie ihre Beziehung offiziell. Im August 2019 folgte die dreitägige Hochzeit. Das Paar gab sich auf einer Yacht vor Capri das Jawort und schwor sich die ewige Liebe. Dass der Gitarrist der Mann an ihrer Seite ist, macht den früheren Victoria's Secret-Engel noch immer stolz. "Danke, Universum, dass du Tom in mein Leben gebracht hast", schwärmte Heidi im Februar auf Instagram.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im April 2025

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum im Mai 2023

