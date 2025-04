"Let's Dance"-Party: So feiert Simone Thomalla Geburtstag

Mit viel Schwung und guter Laune will Simone Thomalla (60) in ihr neues Jahrzehnt starten. Die Schauspielerin steht aktuell bei Let's Dance als Kandidatin auf der Bühne – ihren heutigen 60. Geburtstag verbringt sie also größtenteils auf dem Tanzparkett. Genaue Pläne für ihren Ehrentag sehen wie folgt aus: Erst einmal will Simone zusammen mit ihrem Tanzpartner Evgeny Vinokurov (34) eine Rumba voller Leidenschaft und Eleganz präsentieren und viele Punkte abstauben. Nach der Show möchte sie dann unter anderem mit der Jury bestehend aus Joachim Llambi (60), Motsi Mabuse (44) und Jorge González (57) feiern, wie die Bild erfahren haben will.

Auch ihre Tochter Sophia Thomalla (35) sowie Simones neuer Partner René sollen dazustoßen. "Dieses Jahr hat mir schon ein schönes Geschenk gemacht. Wir fahren am Montag für eine Woche in die Sonne", kündigte der TV-Star gegenüber dem Blatt an. Neben ihrer Geburtstagssause ist also wohl auch der Urlaub mit ihrem neuen Partner eine kleine Motivation, um heute Abend bei "Let's Dance" die Bühne zu rocken. Ihre neue Liebe wurde Ende Februar bekannt – ihr René ist Miteigentümer einer Baufirma in Berlin und soll die "Frühling"-Bekanntheit auf Wolke sieben schweben lassen.

Seit sieben Wochen ist Simone nun bereits bei "Let's Dance" dabei. In Sachen Auftritten vor der Kamera ist die nun 60-Jährige eigentlich ein echter Vollprofi – doch auch sie soll vor großen Events jedes Mal mit Nervosität kämpfen. "Obwohl sie ja ein alter Hase im Showgeschäft ist, ist sie generell aufgeregter als ich. Das fängt bei Talkshows an und endet bei Unterhaltungsshows", verriet ihre Tochter Sophia im Interview mit "Punkt 8". Simone sei sehr hart mit sich selbst und könne deshalb manchmal gar nicht zeigen, was sie eigentlich so drauf hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Evgeny Vinokurov und Simone Thomalla bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Getty Images Simone und Sophia Thomalla

Anzeige Anzeige