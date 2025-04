Partnerlook: Benny und Selena Gomez besuchen Basketballspiel

Selena Gomez (32) und Benny Blanco (37) beweisen ihren Sinn für Mode. Die Sängerin und ihr Verlobter besuchten am Dienstagabend das Basketballspiel der New York Knicks gegen die Boston Celtics im berühmten Madison Square Garden. Fotos zeigen die Turteltauben, wie sie die Veranstaltung im Anschluss gemeinsam verlassen – dabei tragen beide lange, beigefarbene Mäntel. Die "Bluest Flame"-Darstellerin kombiniert ihren Mantel mit farblich passenden Wildleder-Boots. An ihrer Hand blitzt ihr Verlobungsring. Der Musikproduzent wählt hingegen eine auffällige Hose mit modischem Cowprint zu seinem Mantel.

Selena und Benny haben im Dezember 2024 ihre Verlobung bekannt gegeben, nachdem die beiden über ein Jahr lang zusammen waren. Trotz des aktuellen Liebesglücks des Paares hat ihre Beziehung auch Höhen und Tiefen hinter sich. Im Podcast "On Purpose" von Jay Shetty (37) sprachen Selena und Benny kürzlich offen über die anfänglichen Schwierigkeiten. "Am Anfang gab es ein paar Fast-Sabotagen", verriet der 37-Jährige und erklärte, dass sie erst lernen mussten, einander zu vertrauen. Auch seine Verlobte räumte ein, dass sie zu Beginn "ernsthafte Zweifel" an der gemeinsamen Zukunft gehabt habe, die sie jedoch schnell überwunden habe.

Nicht nur im Privaten scheinen Selena und Benny gut zu harmonieren – die beiden arbeiten auch gern zusammen. Vor rund zwei Wochen veröffentlichten die beiden ein gemeinsames musikalisches Projekt. Ihr erstes kollaboratives Album "I Said I Love You First..." gewährt den Fans nun neue intime Einblicke in ihre Beziehung und erfreut sich aktuell insbesondere auf TikTok und Co. großer Erfolge.

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco im März 2025

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez im August 2024

