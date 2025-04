Ist das schlau? Marie Reim verrät Taktik bei "Die Verräter"

Marie Reim (24), die Tochter der Schlagerstars Michelle (53) und Matthias Reim (67), wagt sich in neues Terrain. Die Musikerin nimmt an der beliebten RTL-Realityshow Die Verräter – Vertraue Niemandem! teil, wo nicht nur Geschick und Täuschung gefragt sind, sondern auch starke Nerven. Verräter agieren dabei im Hintergrund und versuchen, ihre Rollen geheim zu halten, während loyale Mitspieler sie enttarnen wollen. Marie hofft laut RTL, in ihrer Rolle unterschätzt zu werden und dadurch einen Vorteil zu haben. Besonders reizvoll findet sie wohl den Gedanken, selbst Verräterin zu sein: "Ich würde extra verwirrt und beängstigt in die Runde gucken", verriet sie über ihre mögliche Strategie.

Ihre Teilnahme an der dritten Staffel, die erneut von Sonja Zietlow (56) moderiert wird, könnte für die Künstlerin eine Möglichkeit sein, ihr Image zu verändern. Marie ist natürlich nicht allein in dem prominenten Line-up der neuen Staffel. Neben ihr treten weitere bekannte Gesichter wie Schauspieler Wayne Carpendale (48) und Moderatorin Charlotte Würdig (46) an. Zudem ist die gesamte Jury von Let's Dance – also Motsi Mabuse (43), Joachim Llambi (60) und Jorge González (57) – am Start. Die Dreharbeiten finden auf Schloss Bensberg bei Köln statt.

Abseits des Rampenlichts setzt Marie immer wieder Akzente, um sich als eigenständige Persönlichkeit neben ihren berühmten Eltern zu etablieren. Seit ihrem Durchbruch als Sängerin 2020 arbeitet sie daran, sich aus dem Schatten ihrer Familie zu lösen, doch das "Tochter von"-Label begleitet sie bis heute. Die Teilnahme an "Die Verräter" bietet ihr nun eine Bühne, die nichts mit Musik zu tun hat, und so die Möglichkeit, ihren Facettenreichtum zu zeigen. Ob sie die Zuschauer und ihre Mitspieler mit ihrer Taktik überzeugen kann, bleibt spannend, doch eines ist klar: Marie will beweisen, dass mehr in ihr steckt, als viele ihr zutrauen.

Getty Images Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, März 2023

Getty Images Michelle und Marie Reim, April 2018

