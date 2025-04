Teddi Mellencamp gibt ehrlichen Einblick in ihren Krebskampf

Teddi Mellencamp (43) kämpft derzeit um ihr Leben: Die Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit erhielt vor wenigen Monaten die Diagnose, an einem Melanom (bösartiger Hautkrebs) im vierten Stadium zu leiden, das in ihrer Lunge und ihrem Gehirn metastasiert hat. Aufgrund dessen musste sie sich komplizierten Operationen unterziehen, bei denen mehrere Tumore entfernt wurden. Die TV-Persönlichkeit gibt nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Menschen um sie herum alles, um den Krebs zu besiegen – gesteht aber in einem aktuellen Instagram-Post, dass es auch Tage gebe, an denen sie einfach erschöpft sei. "Manchmal bin ich so darauf fokussiert, 'stark' zu sein, dass ich vergesse, dass ich auch traurig sein, mich ausweinen und mich sehr allein fühlen darf", schreibt sie.

Die Tochter von Musiker John Mellencamp (73) verdeutlicht, ihre Kinder, Freunde und Familie zu lieben und unendlich dankbar für die Unterstützung zu sein, möchte aber nicht verheimlichen, dass sie gerade einen Moment erlebe, in dem sie von ihrer Traurigkeit überwältigt werde. Es sei okay, Tage zu haben, an denen "du es nicht erwarten kannst, ins Bett zu gehen, damit du morgen neu anfangen kannst", erklärt Teddi und fügt hinzu: "Wir sind nicht allein." Darüber hinaus offenbart sie, dass ihr die Krankheit und die Behandlung stark zusetzen würden. In ihrem Beitrag veröffentlicht sie zwei Fotos – eines zeigt die Podcasterin mit langen, gestylten Haaren und eines mit ihrem aktuellen Buzz Cut. Es ist aber insbesondere die kahle Stelle an ihrem Hinterkopf, auf die sie aufmerksam machen will: Ihre Therapie verursacht weiteren Haarverlust.

Teddi sprach erst kürzlich in einem Interview offen über ihre Diagnose. Dabei betonte sie, aktuell viel auf ihren Körper zu hören, aber trotzdem aktiv zu sein und Dinge zu tun, die sie liebt. "Wenn ich zu viel herumliege, werde ich sehr traurig. An den Tagen, an denen es mir schlecht geht, kann ich sehr emotional werden, aber wenn ich offen mit den Menschen in meinem Leben spreche, dann fällt es mir leichter, mich zu erholen", erklärte die dreifache Mama gegenüber Us Weekly und fügte hinzu: "Wenn ich versuche, so zu tun, als ginge es mir gut, dann fällt es mir schwerer."

