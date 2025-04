Mehr Tumore: Teddi Mellencamp hat Krebs im vierten Stadium

Teddi Mellencamp (43), bekannt aus der Reality-Serie "The Real Housewives of Beverly Hills", durchlebt derzeit die wohl schwerste Zeit ihres Lebens. "Ich kämpfe um mein Leben", erzählte sie Us Weekly, "aber auch um das Leben meiner Familie und all der Menschen, die ich liebe." Im Februar erhielt die Mutter von drei Kindern die schockierende Diagnose: Ihr bereits bestehendes Melanom hat sich zu einem Stadium-4-Karzinom entwickelt und Tumore in ihrem Gehirn und ihren Lungen verursacht. Nach komplizierten Operationen, bei denen mehrere Tumore entfernt wurden, und laufenden Behandlungen wie Bestrahlung und Immuntherapie musste sie am Mittwoch, dem 26. März, eine weitere Hiobsbotschaft verkraften – vier zusätzliche Tumore wurden in ihrem Gehirn entdeckt. Dennoch bleibt die Tochter des Musikers John Mellencamp (73) kämpferisch und zieht Kraft aus ihrer Familie.

Trotz der Erschütterung versucht Teddi, ihren Alltag so gut wie möglich zu meistern. Besonders bemerkenswert ist die Unterstützung ihres Noch-Ehemannes Edwin Arroyave (47). Eigentlich stehen Teddi und Edwin nämlich kurz vor ihrer Scheidung. Aufgrund Teddis Erkankung haben die beiden sich aber entschieden, ihre Trennung vorerst zu pausieren, sodass Edwin sie unterstützen kann. Edwin, mit dem Teddi drei gemeinsame Kinder hat, übernahm viele Aufgaben im Familienalltag und organisierte sogar Besuche ihrer Liebsten, um Teddi Mut zu machen. Neben ihrer Familie spenden auch einige ihrer ehemaligen "Housewives"-Kolleginnen Trost, allen voran Kyle Richards (56). Auf der anderen Seite räumte Teddi ein, dass nicht alle früheren Mitstreiterinnen Kontakt gesucht hätten.

Mit ihrem typischen Sarkasmus kommentierte sie ihren rasierten Kopf und die Veränderungen, die die Medikamente an ihrem Körper verursachen – obwohl diese Erlebnisse sie emotional oft belasten, wie sie im Rahmen des Interviews deutlich machte. Sie sprach außerdem darüber, wie die Erkrankung die Beziehung zu ihren Kindern beeinflusst. Fans erinnern sich sicher noch an Teddis Spruch in der Show, als ihre Kinder sich darüber aufregten, dass sie sie wegen der Arbeit verlassen musste: "Mütter kommen immer wieder zurück". Jetzt räumte sie ein: "Ich habe diesen Satz nicht mehr zu ihnen gesagt, seit ich aus dem Krankenhaus zurück bin." In Anbetracht der ungewissen Zukunft wolle sie ihre Familie einfach nicht anlügen.

Instagram / edwinarroyaveofficial Edwin Arroyave und Teddi Mellencamp, Februar 2025

Getty Images Teddi Mellencamp, TV-Bekanntheit

