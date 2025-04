Christina Hänni verrät Highlight der "Let's Dance"-Staffel

Christina Hänni (35) verrät ihr persönliches Highlight der laufenden Let's Dance-Staffel. Die Profitänzerin, die nach ihrer Babypause ein kurzes Comeback bei der RTL-Show feierte, schied bereits in der ersten Sendung mit ihrem Partner, dem Komiker Osan Yaran, aus. Seither verfolgt Christina, wie sie selbst sagt, "als normale Zuschauerin" die Show. Im Podcast "Don't worry be Hänni" spricht Christina über einen Auftritt, der ihr besonders nah ging: Sie sei tief berührt gewesen, als der sehbehinderte Schwimmer Taliso Engel zusammen mit Patricija Ionel (30) einen Contemporary mit verbundenen Augen tanzte.

"Das war der erste Tanz in dieser Staffel, der mich wirklich ins Herz getroffen hat", erzählt Christina. Die besondere Choreografie, in der beide Tänzer die Augen verbunden hatten, lobt sie ausdrücklich – vor allem, weil eine Orientierung auf diese Weise enorm schwierig sei. "Du kannst deinen Partner nicht führen, nicht helfen, sich zurechtzufinden", erklärt Christina, die weiß, mit welchen Herausforderungen Tänzer in so einer Situation zu kämpfen haben. Für die Leistung von Taliso und Patricija spendete das Publikum im Studio mit Standing Ovations Applaus. Auch Christina, die sonst kritisch auf die Tänze schaue, sei von der Performance begeistert gewesen: "Es hat einfach alles gepasst."

Die Schweizerin ist seit 2020 mit dem Sänger Luca Hänni (30) verheiratet, der selbst 2020 an der RTL-Show teilnahm und Platz drei erreichte. In ihrem Podcast geben die beiden oft private Einblicke in ihren Alltag. Christina ist bekannt dafür, offen und leidenschaftlich über ihre Liebe zum Tanz zu sprechen und dabei besonders auf die emotionalen Aspekte der Kunstform einzugehen. Der herausragende Auftritt von Taliso und Patricija hat sie offenbar einmal mehr an die einzigartige Ausdruckskraft des Tanzes erinnert.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Patricija Ionel und Taliso Engel in der sechsten "Let's Dance"-Show

Anzeige Anzeige

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Christina und Luca Hänni, Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige