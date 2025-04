Die Kinder beleidigt: Kanye West entschuldigt sich bei Jay-Z

Kanye West (47) zeigt Einsicht. Der Rapper stand in den vergangenen Wochen mehrfach in den Schlagzeilen, weil er immer wieder wütende und geschmacklose Beiträge in den sozialen Medien veröffentlichte. Unter diesen befand sich auch ein beleidigender Post über die jüngsten Kinder von Beyoncé (43) und Jay-Z (55). Nachdem er zunächst keine Reue gezeigt hatte, rudert er nun zurück – und entschuldigt sich auf X bei dem "Empire State of Mind"-Interpreten. "Es tut mir leid, Jay-Z. Ich fühle mich schlecht wegen meines Tweets, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass ich dieser Branche mein Leben gegeben habe, und dachte, dass so viele Leute meine Familie sind. Aber als ich diese Familie in einer echten Situation brauchte, hat mir keiner dieser [Menschen] den Rücken gestärkt", schreibt der Musiker.

In seinem Beitrag stellte Kanye die geistige Fähigkeit von Jay-Z und Beyoncés Zwillingen Rumi (7) und Sir (7) infrage. Er entfernte den Post zwar von seinem Social-Media-Account, machte zu diesem Zeitpunkt aber ziemlich deutlich, dass dies nicht im Zusammenhang mit einem schlechten Gewissen steht: Er erklärte, dass er nicht versuche, "ein guter Mensch" zu sein. "Ich möchte, dass alle wissen, dass ich den Beitrag über Jay-Zs und Beyoncés Familie gelöscht habe, weil die Möglichkeit bestand, dass mein Twitter deaktiviert wird", stellte der "Runaway"-Künstler klar.

Wie die Eheleute nun auf die Entschuldigung des 47-Jährigen reagieren, ist fraglich. Ein Insider offenbarte kurz nach Kanyes Ausraster gegenüber Page Six, dass die "Crazy in Love"-Interpreten nicht vorhaben, die Beiträge "öffentlich anzusprechen", es jedoch "absolut nicht dulden", dass er sich "auf so vulgäre und beleidigende Weise über ihre Kinder" geäußert hat – weshalb sie rechtliche Konsequenzen in Erwägung zogen. "Jay-Z und Beyoncé sind sich der Posts bewusst, die Kanye inzwischen gelöscht hat, und diskutieren darüber, wie sie mit dieser Situation umgehen wollen, sei es privat und/oder in einer rechtlichen Angelegenheit", verriet die Quelle.

Beyoncé und Jay-Z im Jahr 2023

Kanye West, Rapper

