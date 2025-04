Glückliche Mama: Megan Fox blüht mit viertem Kind auf

Megan Fox (38) ist überglücklich, seit sie ihr viertes Kind zur Welt gebracht hat. Die Schauspielerin hat ihre Tochter mit ihrem Ex-Verlobten Machine Gun Kelly (34) bekommen. "Sie ist endlich hier!", verkündete der Sänger am 27. März stolz auf Instagram und fügte hinzu: "Unsere kleine himmlische Saat." Megan soll die aufregende Zeit mit ihrem Neugeborenen in vollen Zügen genießen. "Ihre Freunde haben sie seit Jahren nicht mehr so glücklich gesehen. Sie blüht regelrecht auf", verrät eine ihr nahestehende Quelle gegenüber dem Magazin Us Weekly.

Nach einer aufgelösten Verlobung im vergangenen Jahr scheint die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter die Beziehung zwischen Megan und MGK positiv zu beeinflussen. Obwohl die beiden derzeit nicht fest zusammenwohnen und auch keine feste Co-Parenting-Regelung haben, sollen sie viel Zeit zusammen verbringen, um ihr Neugeborenes zu erleben. MGK, der stets an Megans Seite ist, habe sich laut Insidern seit der Geburt seiner Tochter komplett verändert: Er zeige eine fürsorgliche, präsente Seite, die Megan tief beeindrucken würde. "Sein Blick, seine Energie – alles an ihm wirkt anders. Das Baby war genau das, was er gebraucht hat", so eine Quelle.

Megan, die bereits drei Kinder aus ihrer Ehe mit Brian Austin Green (51) hat, freut sich, die Babyphase erneut erleben zu dürfen. "Sie hat es vermisst, ihre Kinder so klein zu sehen", erzählt der Insider. Ob sich aus der aktuellen Annäherung von Megan und MGK eine Rückkehr zur Paar-Romantik entwickelt, bleibt abzuwarten – doch die Freude über ihre kleine Tochter scheint momentan alles andere zu überstrahlen.

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

