"Mein schöner Junge": Kylie Jenner teilt süßes Foto von Aire

Kylie Jenner (27) hat ihre Fans mit einer seltenen Aufnahme ihres Sohnes Aire (3) überrascht. Die Reality-TV-Ikone teilt in ihrer Instagram-Story ein neues Foto von ihrem jüngsten Nachwuchs. Der kleine Aire, den die Social-Media-Bekanntheit mit ihrem Ex-Partner Travis Scott (33) hat, ist darauf in einem schwarzen Shirt und weiten Hosen zu sehen. Der Dreijährige schaut interessiert in die Kamera und streckt seine Hand nach seiner Mama aus. "Mein schöner Junge", schreibt die stolze Mama liebevoll zu dem Bild.

Aire, der im Februar 2022 als zweites Kind von Kylie und Travis zur Welt kam, wächst in einer aufregenden Welt auf, in der seine prominente Familie stets viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die The Kardashians-Darstellerin zeigte immer wieder, wie sehr sie ihre Rolle als Mutter schätzt, und hat für Aire – wie einst für Stormi (7) – regelmäßig unvergessliche Geburtstagsfeiern organisiert. So verwandelte sie ihr Zuhause anlässlich seines ersten Geburtstags in ein Rennwagen-Paradies mit Ballons, Torten und einer Kulisse, die direkt aus Kindheitsträumen zu stammen schien.

Kylie, die als Unternehmerin und Social-Media-Star weltweit gefeiert wird, gibt zwischen Glamour und Karriere auch Einblicke in ihren Alltag als zweifache Mutter. "Du veränderst dich komplett, wenn du Mutter wirst", sagte Kylie einst in einem Interview mit ihrer Schwester Kim Kardashian (44), ergänzte aber auch, dass sie sich vor allem besser fühle. Ihr Ex-Partner Travis, der ebenfalls in der Erziehung der Kinder voll aufgeht, beschrieb Vaterschaft als das Beeindruckendste, das ihm jemals passiert sei.

Instagram / kyliejenner Aire Webster im April 2025

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Kinder Aire und Stormi

