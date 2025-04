Nach Geburt: Machine Gun Kelly steht wieder auf der Bühne

Machine Gun Kelly (34), mit bürgerlichem Namen Colson Baker, feierte am vergangenen Freitag ein überraschendes Bühnen-Comeback beim Coachella-Festival. Es war sein erster öffentlicher Auftritt seit der Geburt seiner gemeinsamen Tochter mit Megan Fox (38). Der Musiker, der mit seiner energiegeladenen Performance bei der Show von Three 6 Mafia glänzte, stand dabei laut Daily Mail mit weiterem prominenten Besuch auf der Bühne: Travis Barker (49), Schlagzeuger von Blink-182, unterstützte die Band ebenfalls und sorgte mit seinem provokanten Outfit für Aufsehen. Wie neue Fotos zeigen, die dem Magazin vorliegen, trug MGK auch ein auffälliges Ensemble, bestehend aus Baseballmütze, Bandana und glitzernden Handschuhen.

Die Beziehung zwischen MGK und der Schauspielerin bleibt weiter kompliziert. Das Paar hatte sich bereits im vergangenen November getrennt, nachdem Megan herausgefunden hatte, dass er auffällig engen Kontakt zu anderen Frauen hatte. "Als sie über Thanksgiving verreist waren, wurde sie [Megan] misstrauisch und beschloss, sein Telefon zu überprüfen", plauderte ein Insider gegenüber Page Six aus und ergänzte: "Sie fand Textnachrichten mit anderen Frauen und beschloss, dass sie endgültig fertig mit ihm ist."

Dennoch haben die beiden nach der Geburt ihrer Tochter, deren Name noch nicht bekannt ist, beschlossen, sich gemeinsam auf das Co-Parenting zu konzentrieren. Megan soll diese Phase der Mutterschaft besonders genießen und dabei glücklich und ausgeglichen wirken. Insidern zufolge hat die Geburt des Kindes die beiden Eltern emotional sogar wieder etwas nähergebracht, auch wenn eine romantische Wiedervereinigung derzeit ausgeschlossen scheint. "Sie haben sich noch nicht wieder versöhnt. Es ist eine Mischung aus einem Heilungsprozess und intensiven Gesprächen, die sie geführt haben", so eine Quelle gegenüber Us Weekly.

Anzeige Anzeige

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly, Juni 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im September 2021

Anzeige Anzeige