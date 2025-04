"Bin zufrieden": Bereut Iris Klein etwas in ihrem Leben?

Iris Klein (57) gibt auf Instagram Einblicke in ihre persönlichen Gedanken. In einer Fragerunde wollte ein Follower wissen, ob es etwas gibt, das die TV-Bekanntheit in ihrem Leben bereut oder anders gemacht hätte. Die dreifache Mutter antwortet ehrlich: "Da gäbe es sehr viele Dinge, die ich gerne anders oder besser gemacht hätte. Aber oft hat man im Leben keine andere Wahl." Dabei betont Iris jedoch, dass sie mit dem heutigen Stand ihres Lebens zufrieden sei und ihr Fokus auf dem Hier und Jetzt liege.

Weiter erklärt die Influencerin, dass es ihr am wichtigsten sei, mit sich im Reinen zu sein: "Am Ende des Tages kann ich mit ruhigem Gewissen in den Spiegel sehen und bin zufrieden." Doch was genau sie bereut oder welche Entscheidungen sie lieber anders getroffen hätte, lässt die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin offen. Stattdessen wirkt sie in ihrer Botschaft versöhnlich und zeigt, dass es ihr vor allem darum geht, aus der Vergangenheit zu lernen und sich auf das Positive in der Gegenwart zu konzentrieren.

Neben ihrer Karriere als Reality-TV-Star steht bei Iris vor allem die Familie an erster Stelle. Ihre drei Kinder, darunter Daniela Katzenberger (38), sind ein fester Bestandteil ihres Lebens und oft Thema in den sozialen Medien. Insbesondere die zwischenmenschlichen Beziehungen innerhalb der Familie beschäftigen ihre Fans. Mit ihrer bodenständigen und zugleich herzlichen Art gewinnt Iris immer wieder Sympathien – nicht nur aus ihrer Fangemeinde, sondern auch aufgrund der offenen Art, mit der sie über private Themen spricht.

Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Iris Klein, TV-Bekanntheit

Instagram / danielakatzenberger Iris Klein mit Daniela Katzenberger und ihrer Tochter Sophia, Dezember 2024

