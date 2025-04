Jennifer Saro macht Alex eine Liebeserklärung zum Geburtstag

Eine rührende Liebeserklärung zum Geburtstag: Jennifer Saro (29) hat im Netz herzerwärmende Worte für ihren Partner Alexander Meyer (34) geteilt. Der Torwart von Borussia Dortmund feierte am Donnerstag seinen 34. Geburtstag – ein Anlass für die ehemalige Bachelorette, ihm im Netz mit einem süßen Posting zu gratulieren. "Den allerbesten Geburtstag für meine Lieblingsperson. Ich liebe dich", schrieb Jennifer in ihrer Instagram-Story. Dazu postete sie ein Pärchenfoto, auf dem der Fußballstar seiner Partnerin liebevoll den Arm um die Schultern legt.

Ihre Liebe hält Jennifer nicht hinter verschlossenen Türen zurück, obwohl sie zu Beginn ihrer Beziehung noch etwas zurückhaltender war. Nachdem sie im Sommer 2024 angedeutet hatte, wieder in festen Händen zu sein, enthüllte sie erst im Oktober, dass Alex ihr Herz erobert hat. Seitdem lassen die beiden Instagram regelmäßig an ihrer Beziehung teilhaben, sei es mit romantischen Videos auf einem Boot oder mit kleinen Alltagsmomenten. Besonders beeindruckend ist, wie sich Alex liebevoll um Jennifers Sohn kümmert, der mit dem Prader-Willi-Syndrom lebt.

Jennifer und Alex trennt allerdings eine große Entfernung. Sie wohnt mit ihrem Sohn, den sie im Netz nur liebevoll Keksi nennt, in Berlin – er circa 500 Kilometer weiter westlich in Dortmund. Doch ihre Fernbeziehung meistern die beiden mit Bravour. "Wir kriegen das richtig gut hin und sehen uns auch eigentlich einmal die Woche", erklärte die einstige Bachelorette und betonte: "Wenn man die richtige Person an seiner Seite hat, schafft man jede Hürde. Die hab ich gefunden." Alex besucht sie oft. Sie und ihr Sohnemann reisen einmal im Monat nach Dortmund zu dem Torwart – manchmal feuern sie ihn dort auch bei Spielen an.

Instagram / jennifersaro Alexander Meyer und Jennifer Saro

Instagram / jennifersaro Influencerin Jennifer Saro besucht ein Konzert mit Alexander Meyer und ihrem Sohn "Keksi"

