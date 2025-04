Kim Virginia und Nikola Glumac verraten das Babygeschlecht

Für die Fans von Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (29) sind es aufregende Momente: Die beiden Realitystars haben auf Instagram das Geschlecht ihres ersten gemeinsamen Babys enthüllt! In einem süßen Video geben die Turteltauben zuerst eine kurze Tour von ihrer rosa-blauen Baby Shower Party. Zu sehen sind im Laufe des Clips farblich passende Süßigkeiten, Luftballons und liebevolle Deko. Dann ist es so weit – die beiden verraten mit Konfettikanonen das Geschlecht ihres Nachwuchses: Es wird ein Mädchen!

Die Fans der beiden rasten in dem Kommentarbereich vollkommen aus. So betont einer ihrer begeisterten Follower: "Ich dachte mir von Anfang an schon, dass es ein Mädchen wird!" Neben zahlreichen Glückwünschen finden sich allerdings auch einige skeptische Kommentare. So verwundert es einige, dass die zwei die Party, so wie es scheint, ohne Gäste feierten. Andere wiederum versuchen, die beiden bei dem zuckersüßen Anlass direkt in Schutz zu nehmen. So erklärt ein Fan: "Nur weil man keine Gäste sieht, heißt es nicht, dass keiner da war – zumal die Familie in Deutschland ist [...]."

Das Baby des glücklichen Paares ist ein weiterer Meilenstein in der süßen Liebesgeschichte der zwei. Wie happy sie miteinander sind, betonten sie in der Vergangenheit bereits mehrfach auf Social Media. So machte der Temptation Island-Star in seiner Instagram-Story seiner Liebsten kürzlich eine niedliche Liebeserklärung. Auf die Frage eines Followers, wann er erkannt hat, dass die Influencerin die Richtige für ihn ist, meinte er: "Oft lernt man eine Person besser kennen, wenn man viel Zeit miteinander verbringt. Als wir am Anfang viele tiefgründige Gespräche hatten, habe ich gemerkt, was für ein wunderschöner Mensch sie ist und was für eine tolle Seele sie hat. Ich habe mich sofort krass verliebt!"

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia, Realitystar

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac

