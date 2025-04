Kleine Kugel: Kim Virginia zeigt erstmals ihren Babybauch

Es ist ein Tag voller zuckersüßer Überraschungen für die Fans von Kim Virginia Hartung (29) und ihrem Liebsten Nikola Glumac (29). Die Realitystars haben mit einem neuen Clip auf Instagram nun nämlich das Geschlecht ihres Babys verkündet: Sie freuen sich auf ein Mädchen! Aufmerksamen Betrachtern fällt direkt ein neues Detail an Kim auf: Unter ihrem rosafarbenen Outfit zeichnet sich erstmals ihr kleiner Babybauch ab! Bis dato hielt der TV-Star diesen gut versteckt, doch inzwischen kann sie ihre neuen Rundungen nicht mehr verbergen.

Natürlich sammeln sich unter dem neuen Beitrag zahlreiche Kommentare von begeisterten Fans, die sich über die ersten Aufnahmen der süßen Babykugel freuen. So schwärmt ein Follower: "Als sie Nikola den Kuchen ins Gesicht schmiert, sieht man im Seitenprofil total ihren wachsenden Babybauch. Also alle, die hier sagen, wo ist denn der Bauch: Macht mal eure Augen auf. Herzlichen Glückwunsch euch beiden." Trotz all der Freude gibt es aber auch einige Skeptiker. So meint ein verwirrter User: "Hatte sie [nicht] bis vor Kurzem in ihren neu geshoppten Klamotten einen flachen Bauch? [...]"

Wie es scheint, befinden sich die verliebten Reality-TV-Stars bereits mitten in den Vorbereitungen für das Leben mit ihrem kleinen Wunder. In einem Instagram-Video enthüllten die zwei kürzlich, dass in diesem Kontext ein weiterer Meilenstein in ihrer Beziehung ansteht: "Wir machen aus zwei Briefkästen offiziell einen und ziehen zusammen. Das Ganze wird eins der größten Projekte überhaupt." Obwohl Nikola schon eine Weile bei seiner Angebeteten in Dubai ist, sei es bisher offiziell immer ihre Wohnung gewesen – doch das werde das Pärchen nun ändern.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Realitystars

