Haben sich Mike Heiter und Leyla auf Walk of Fame verewigt?

Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) genießen derzeit eine sonnige Auszeit in Los Angeles. Doch sie scheinen nicht nur Urlaub zu machen, sondern auch für eine große Überraschung zu sorgen. Auf Instagram teilen die beiden Realitystars Schnappschüsse von Sternen auf dem legendären Walk of Fame, die mit ihren Namen versehen sind. Mike kommentiert das Bild mit einem vielsagenden "Geschafft". Ob es sich hierbei um echte Sterne handelt oder alles nur ein cleverer PR-Gag ist, bleibt zunächst unklar – die Fotos sorgen bei ihren Fans jedenfalls für Diskussionen.

Ein Stern auf dem Walk of Fame ist keine leichte Errungenschaft, da strenge Auswahlkriterien und hohe Kosten verbunden sind. Die Verewigung kann meist nur durch langjährige Erfolge in der Entertainment-Branche erreicht werden, und auch finanzielle Unterstützer sind für die teure Aufnahme notwendig. Bisher haben weder Mike noch Leyla ein offizielles Statement dazu abgegeben, ob die Sterne echt sind oder nur durch eine Aktion vor Ort entstanden. Fest steht jedoch, dass das Paar während seiner Zeit in Los Angeles regelmäßig Updates teilt und seine Follower mit den Highlights der Reise versorgt – darunter Besuche berühmter Spots und Gelegenheiten, das Jetset-Leben zu genießen.

Mike und Leyla lernten sich in der 17. Staffel des Dschungelcamps kennen. Nach der Ausstrahlung machten sie ihre Beziehung öffentlich – und seitdem scheint es für das Paar wie am Schnürchen zu laufen. Inzwischen sind die beiden verlobt und wollen noch in diesem Jahr vor den Traualtar treten. Die standesamtliche Trauung soll wohl am 5. Juli 2025 stattfinden. Die große Traumhochzeit wird kurz darauf an der Amalfiküste in Italien stattfinden – begleitet von einem Kamerateam.

Instagram / leylalahouar Stern auf dem Walk of Fame von Leyla Lahouar in Hollywood, April 2025

Getty Images Mike Heiter und Leyla Lahouar, Reality-TV-Bekanntheiten

