"Am Ar*ch vorbei": Dilara Kruse sendet Botschaft an Hater

Dilara Kruse erntet derzeit ordentlich Kritik: Die Frau des Fußballspielers Max Kruse (37) fiel während ihrer Teilnahme an dem Reality-TV-Format #CoupleChallenge zahlreichen Zuschauern sehr unangenehm auf. Seither wird sie als überheblich, hinterlistig und fies wahrgenommen. Doch der öffentliche Gegenwind scheint Dilara nicht weiter zu tangieren. In ihrer Instagram-Story sendet sie eine deutliche Botschaft an ihre Hater: Sie veröffentlicht ein Video von sich, in dem sie zu dem Song "F*ck You" von Lily Allen (39) herumspringt und dabei ihre Mittelfinger in die Kamera hält. Dazu schreibt sie unmissverständlich: "Ich, der es völlig am Ar*ch vorbeigeht, wie andere Leute über mich reden. So bin ich wenigstens in ihren Köpfen [...]."

Auch Dilaras Mann Max hat sich bereits zu ihrem derzeitigen Shitstorm geäußert und für sie Partei ergriffen. Viele Zuschauer kritisierten vor allem Dilaras Umgang mit ihrer "#CoupleChallenge"-Partnerin und Freundin Roaya Soraya, die sie regelmäßig kleinredete. Max betonte auf Instagram, dass diese Darstellung von Dilara nicht der Wahrheit entspreche und machte den "schlechten Schnitt" verantwortlich. "Meine Frau ist der loyalste Mensch der Welt, was Freundschaft angeht. Deswegen könnt ihr der Meinung sein, wie ihr wollt, das geht mir ziemlich am Arsch vorbei", verteidigte der ehemalige FC-Union-Berlin-Spieler die 33-Jährige.

Auch innerhalb der Reality-TV-Bubble wird Dilara derzeit heftig kritisiert. Dschungelcamp-Star Gigi Birofio (25) rechnete vor wenigen Tagen hart mit der ehemaligen Shisha-Bar-Mitarbeiterin ab. "Ab und zu gucke ich ja bei '#CoupleChallenge' rein. Da gibt es eine Person, immer wenn die anfängt zu reden, kriege ich Pickel – mein Körper fängt an zu schimmeln", schrieb er wütend zu einem Foto von Dilara in seiner Instagram-Story. Auch Reality-Queen Elena Miras (32) mischte sich ein und bezeichnete ihre TV-Kollegin im Netz als "peinlich". Einzig allein von Yeliz Koc (31) bekam Dilara Unterstützung. Die Influencerin nahm sie in Schutz und bezeichnete die öffentliche Hetze gegen die 33-Jährige als "nicht fair".

Anzeige Anzeige

Instagram / dilara.kruse Dilara und Max Kruse im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / dilara.kruse Dilara Kruse und Yeliz Koc, Reality-TV-Stars

Anzeige Anzeige

Anzeige