Fans zweifeln an Kim Virginia Hartung und Nikolas Babyparty

Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (29) verkündeten vor wenigen Stunden das Geschlecht ihres Babys: Die Realitystars dürfen sich auf eine kleine Tochter freuen! Auf Social Media teilten sie ein Video, das das geschmückte Wohnzimmer der Ex-Dschungelcamperin sowie den Moment, in dem Kim und Nikola erfuhren, dass ihr ungeborenes Baby ein Mädchen wird, zeigte. Den Fans ist vor allem eines aufgefallen: Auf der Party fehlte jegliche Spur von den Gästen. Obwohl das Video nur rund eineinhalb Minuten der gesamten Fete zeigte, zweifeln die Social-Media-Nutzer die Echtheit der Feierlichkeit an. "Aber warum feiern die eine Babyshower alleine?", wundert sich ein User unter einem Promiflash-Beitrag.

Ein weiterer Fan schließt sich an und urteilt: "Das ist einfach alles so unglaubwürdig. Wäre bisher nicht so viel übertrieben oder verlogen gewesen, würde man es ja glauben wollen, hat immer einen faden Beigeschmack." Einige Betrachter meinen sogar, einen kleinen Babybauch gesehen zu haben. Bisher hielt Kim ihre Kugel immer geschickt von der Kamera fern. Aber auch ihrem wachsenden Bauch wollen einige Nutzer keinen Glauben schenken. "Irgendwie schon merkwürdig. Die ganze Zeit sieht man null vom Bauch und plötzlich im Reel ist ein Bauch zu sehen? Schon komisch", lautet ein weiterer Kommentar.

Kim und Nikola entschieden sich in den vergangenen Wochen bewusst, die Schwangerschaft aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, um solchen negativen Kommentaren entgegenzuwirken. Dass die Reality-TV-Bekanntheiten den ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten, verkündeten sie im Februar dieses Jahres. "Wir haben eine kleine Erdnuss im Bauch, wir sind schwanger", schrieben sie überglücklich auf Social Media. Seither stehen die beiden mehr denn je im Fokus der Öffentlichkeit.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia, Realitystar

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Realitystars

