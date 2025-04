"Albtraum": Twenty4tim hat sein Handy auf Coachella verloren

Ein Schockmoment für Twenty4tim (24): Der Influencer hat sein Handy auf dem Coachella Festival in Südkalifornien verloren. Auf Instagram teilte Tim seinen Followern diesen bitteren Moment mit. "Habe mein Handy verloren – das muss alles ein schlechter Witz sein", schrieb er in seiner Story. Ein weiterer Beitrag zeigte ihn sichtlich aufgelöst und den Tränen nah, während er zugab: "Jolina (32) hat den Moment erst mal festgehalten. Ich war so kurz vorm Heulen."

In einem weiteren Story-Post erinnerte sich der Content Creator daran, sein Handy zuletzt bei einem farbenfrohen Turm oder möglicherweise in der Nähe der Dixi-Toiletten benutzt zu haben. "Ein regelrechter Albtraum", schrieb er dazu und ergänzte ein Bild, auf dem er noch mit dem Gerät in der Hand zu sehen war, offenbar vor dem Verlust. Mittlerweile hat sich Tim bei der Fundstelle des Events gemeldet und muss sich jetzt durch eine Liste mit allen gefundenen Smartphones kämpfen – in der Hoffnung, seines wiederzufinden. Inzwischen hat Tim sein Handy wiedergefunden.

Vor wenigen Tagen startete Tim noch gut gelaunt in das Festivalwochenende. Gemeinsam mit seiner Freundin Jolina präsentierte er ein heißes Outfit für den ersten Tag auf dem Musikgelände. Die beiden Influencer posierten in knappen Glitzer-Bodys und Cowboystiefeln im Netz. "Darf man so aufs Coachella?", lautete die freche Bildunterschrift dazu.

Instagram / twenty4tim Twenty4tim und Jolina Mennen, April 2025

