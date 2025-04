Sommerhaus-Andeutung: Gloria Glumac stellt ihre Aussage klar

Sind Nikola Glumac (29) und Kim Virginia Hartung (29) in der nächsten Staffel von Das Sommerhaus der Stars dabei? Das deutet Nikolas Ex-Frau Gloria Glumac (32) an. In der Liveshow "Iconic Drama" von ihrem Reality-TV-Kollegen Sam Dylan (34) plauderte sie aus, es werde über eine Teilnahme der beiden gemunkelt. In ihrer Instagram-Story rudert die Temptation Island-Bekanntheit allerdings zurück. "Nochmal – ich weiß es nicht", stellt Gloria klar und erklärt: "Ich habe lediglich gesagt, wir sehen es ja spätestens dann, wenn der Dreh ist und die beiden offline sind."

Die 32-Jährige macht zudem deutlich, dass sie das Dauerbrennerthema Kim und Nikola nicht die Bohne interessiert. "Die beiden sollen machen, was sie wollen. Mich geht das nichts an", schreibt sie. Für Gloria ist das Kapitel Nikola endgültig vorbei. Das Ex-Paar ist bereits seit 2022 getrennt. Da der gebürtige Serbe jedoch mehrere Termine platzen ließ, zog sich die Scheidung bis in den März 2025 hin. Nun, da Gloria und Nikola endgültig geschiedene Leute sind, stellt sie klar: "Ich will nicht über die beiden reden, weil ich keinen Bock habe, dass jeder denkt, ich wäre obsessed."

Ob Kim und Nikola wirklich in die Promi-WG in Bocholt einziehen werden, bleibt abzuwarten. In der Zwischenzeit lassen die beiden mit ihrem Content auf Instagram bestimmt keine Langeweile aufkommen. Kim, die aktuell mit ihrem ersten Nachwuchs schwanger ist, feierte am vergangenen Wochenende eine Babyparty und teilte ein Video davon im Netz. In dem Clip waren abgesehen von ihr und Babydaddy Nikola jedoch keine anderen Gäste zu sehen – gefundenes Fressen für ihre Follower, die die Echtheit der Schwangerschaft anzweifeln.

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Dezember 2024

RTL Nikola Glumac und Gloria Glumac bei "Prominent getrennt"

