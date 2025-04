Besonderes Motiv: Can Kaplan sticht seiner Mutter ein Tattoo

Can Kaplan zeigt starke Nerven – und auch seine Mutter beweist Mut. Auf Instagram veröffentlicht der Ex-Freund von Walentina Doronina (24) ein neues Video, das unter die Haut geht. "Ich steche meiner Mutter ihr erstes Tattoo und habe mein ganzes Leben noch nie tätowiert", verkündet der Start-up-Unternehmer stolz. Um seiner Mutter das bestmögliche Ergebnis zu liefern, habe er zuvor eine Tattoo-Schulung besucht. Dort habe er gelernt, wie viel Druck man beim Stechen ausüben muss – und dann ging es auch schon los.

Seine Mutter durfte sich natürlich selbst das Motiv aussuchen. Can erklärt: "Meine Mutter hat sich ein Fineline-Tiger-Motiv gewählt." Der Tiger habe für seine Familie eine ganz besondere Bedeutung. Denn ihr Nachname Kaplan bedeutet aus dem Türkischen übersetzt "Tiger". "Es ist also wie ein persönliches Wappen", betont der 28-Jährige. Bei der riskanten Tattoo-Session hat glücklicherweise alles ohne Komplikationen geklappt: "Das Design war nicht zu kompliziert und nach ein paar Stunden war es geschafft." In dem Clip präsentiert seine Mama stolz das Endergebnis und zeigt sich sichtlich zufrieden. "Der Blick meiner Mutter, pure Erleichterung", kommentiert Can.

Neben seiner neuen Tätigkeit als angehender Tattoo-Artist baut sich Can auch eine Karriere im Reality-TV auf. Wie kürzlich bekannt wurde, ist der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer in diesem Jahr auch Kandidat bei Kampf der Realitystars. Neben Reality-Größen wie Tara Tabitha (32) oder Linda-Caroline Nobat (30) will Can in der thailändischen Sala sein Können beweisen – und auch aus dem Nähkästchen plaudern. Das deutete er jedenfalls vor wenigen Tagen auf Instagram an: "Es ist offiziell. Ich bin bei 'Kampf der Realitystars' dabei und es wird heiß. Ich habe viel im Gepäck und damit meine ich keine Kleidung."

Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan im November 2023

RTL II Can Kaplan, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer

